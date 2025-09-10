Menczer Tamás: Az alelnökök nem tudnak úgy hazudni, mint Magyar Péter, időnként kikotyogják az igazságot + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 10., szerda 19:00
| Hír TV
Gyakorlatilag Radnai Márk bevallja azt, hogy mögöttük ugyanazok a körök állnak, értsd Soros, Action for Democracy, ez a Datadat, Bajnai-féle világ, ugyanazok a körök, akik egyébként az amerikai demokratákhoz köthetők, és a korábbi ellenzékiek mögött is ott voltak. - közli Menczer Tamás, a legújabb Facebook-bejegyzéében.
Orbán Viktor szerint az Európai Unió elhibázott migrációs politikájának következménye, hogy Olaszországban magyar turistalányokat erőszakolt meg egy migráns - ezt emelték ki a magyar miniszterelnök bejegyzéséből a helyi lapok. Jánosi Dalma jelentkezett Rómából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az újságírók szabad munkavégzését nem csak magyar, de uniós törvények is védik, egy frissen hatályba lépett rendelkezés különös védelmet biztosít a riportereknek. A részletekről brüsszeli tudósítónk, Bugnyár Zoltán számolt be .