Menczer Tamás: Áprilisban Magyar Péter és a Tisza is indulhat a Momentum után!

A Momentumnál megmondtuk: aki a külhoni magyarokat elárulja, az a határon belül élőket is el fogja. Így történt. A magyarok ezt látták, ezért a Momentumot a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították, oda, ahová való. Közvetlenül az SZDSZ mellé. Magyar Péter és a Momentum között párhuzamot vonva Menczer így folytatja: az igazság most is egyértelmű. Még egyértelműbb. Aki a családját elárulja, az bárkit bármikor elárul. Határon innen élőt és külhonit egyaránt. Másképp: miért gondolja bárki, hogy aki a családját elárulta, az nem fog bárkit bármikor elárulni?

Három ember van, akit Magyar Péter biztosan nem árul el. Nem, nem a három fiáról van szó. (Erről Varga Judit beszélt bővebben). Hanem Weberről, Ursuláról és Zelenszkijről. A magyarok ezt pontosan látják – folytatja Menczer, majd ezzel zárja bejegyzését a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója: így áprilisban Magyar Péter és a Tisza is indulhat a Momentum után. Még 253 nap.

Forrás: Origo

Fotó: Origo