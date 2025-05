Menczer Tamás: A Voks2025 során mindenkire szükség van + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Ő volt a megrendelő, a felmérésnek, úgynevezett felmérésnek, amit a Tisza Párt csinált a megrendelője. És Weber és Von der Leyen mellett ő is irányítja a Tisza Pártot. Azt mondta, hogy 70%-a a magyaroknak támogatja Ukrajnát, még a felmérésben is 58 volt, ez is árulkodó. 70%-a a magyaroknak támogatja Ukrajna Uniós tagságát, szóval itt a kérdések el vannak rendezve. Na most ezért mondjuk azt hölgyeim és uraim és kérem, hogy vigyék a hírét és ezt még egyszer, kétszer el fogom mondani, mert lényegesnek gondolom, hogy a Voks2025 során mindenkire szükség van."