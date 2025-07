Menczer Tamás: A Voks 2025 adja az erőt Orbán Viktornak Brüsszelben! + videó

Megosztás itt:

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: ,,Nem tudom, láttátok-e a miniszterelnöknek a nyilatkozatait, de amikor ő ezt közölte Brüsszelben, hogy 95 százalék nem, és ez 2 millió 200 ezer embert jelent, akkor a hangulat nem volt olyan vidám Brüsszelben, mint nálatok itt."

A politikus úgy folytatta: ,,A man of the match díjat nem Orbán Viktornak ítélték Brüsszelben. Ugyanis ott született egy politikai döntés. Azért kell ezzel foglalkozni, mert az persze igaz, hogy Ukrajna semmilyen szempontból nem készült fel, de ez senkit nem érdekel. Ez senkit nem érdekel. Tehát született egy politikai döntés, amit el is mondtak, be fogják hozni. 2030, 2029, 2027, így jönnek előre a dátumok. Ezért volt szükség erre az egész állásfoglalásra, amit a Voks 2025 jelentett, hogy a miniszterelnök ezeket a csatákat tudja vívni."

Forrás: Menczer Tamás/Facebook

Fotó: Origo