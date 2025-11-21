Menczer Tamás: A Tisza Párt jelöltjei túl baloldali, és túl brüsszeli emberek + videó

Megosztás itt:

A politikus szerint már az is árulkodó, hogy több megyében, például Baranyában is a régi MSZP-s körök tűntek fel a tiszás jelöltek mögött. De nyíltan beállt Magyar Péter mögé a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter, valamint Botka László, és Tompos Márton is.

Menczer Tamás kommunikációs igazgató, Fidesz-KDNP: ,,Világos a helyzet, Szigetvári Viktor mutatta be a jelölteket a Partizán műsorában, Bajnai Gordon kabinetfőnöke, zárójel én olvasom ezeket a cikkeket, meg nézem a tudósításokat, amelyek arról szólnak, hogy Bajnai Gordon a Tisza Párt mögött kezdettől, sőt a kezdetet megelőzően ott volt, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ez teljes mértékben így van, és teljes mértékben igaz, ha megnézünk különböző területeket, Baranyát megszállták a szocik, mert, hogy Baranyában a Tisza Pártot megszállták a szocik, ott minden jelölt valamilyen leágazáson, úton, módon keresztül minden tiszás jelölt a szocikhoz köthető."

Menczer Tamás hozzátette: a Tisza Párt és a korábbi baloldali elit összefonódása nyíltan láthatóvá vált, ami mutatja, hogy a Tisza Párt mögött már a kezdetektől jelen vannak Bajnai Gordonék emberei, és Brüsszel által fogott ember vezeti az egész pártot.