Menczer Tamás: A Tisza átveri az embereket és hazudnak + videó

Menczer Tamás úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette, emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben.

Menczer Tamás elmondta, a zempléni városban a Harcosok Klubjának tagjai számára tartanak "edzőtábort" és mintegy 800 résztvevőt várnak. Közölte, óriási volt a túljelentkezés az első ilyen jellegű találkozóra, és a későbbiekben is tartanak majd ilyen összejöveteleket.

A kommunikációs igazgató kiemelte: az elmúlt napok történései a lehető legjobban megmutatták, hogy jelmondatuk, a "Harcolunk az igazságért, harcolj a hazugság ellen" mennyire igaz és mekkora szükség van rá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI