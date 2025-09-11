Menczer Tamás: a Tisza a személyi jövedelemadó mellett a társasági adót is megemelné + videó
2025. szeptember 11., csütörtök 20:30
| Hír TV
Ez a választás tétje. Mi behoztuk az Otthon Startot, megduplázzuk a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a CSED és a GYED. Az idősek élelmiszerutalványt kapnak, a fiatalok pedig az Otthon Start mellett adómentességet, és egymillióval több munkahely van, hogy csak néhányat említsek. - fejtette ki Menczer Tamás.
Donald Trump az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutató friss fejlemények ellenére továbbra is kitart a békeerőfeszítései mellett, amelyeket a magyar kormány is minden erejével támogat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A magyar tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozását követő sajtótájékoztatón nyilatkozott.
