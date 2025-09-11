Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Menczer Tamás: a Tisza a személyi jövedelemadó mellett a társasági adót is megemelné + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 20:30 | Hír TV

Ez a választás tétje. Mi behoztuk az Otthon Startot, megduplázzuk a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a CSED és a GYED. Az idősek élelmiszerutalványt kapnak, a fiatalok pedig az Otthon Start mellett adómentességet, és egymillióval több munkahely van, hogy csak néhányat említsek. - fejtette ki Menczer Tamás.

  • Menczer Tamás: a Tisza a személyi jövedelemadó mellett a társasági adót is megemelné + videó

További híreink

Súlyos betegség jelent meg Magyarországon, azonnali zárlatot rendeltek el

Dömötör Csaba: Nem engedélyezték a megemlékezést Charlie Kirk meggyilkolása után Strasbourgban + videó

Általános műveltség kvíz: erre a nyolc kérdésre mindenkinek tudnia kell a választ!

Lengyel dróntámadás: Moszkva bejelentése fordulatot hozhat

40 kg fogyás: különleges fogyókúrával szabadult meg a feleslegtől Adele

Cristiano Ronaldo nem teszi zsebre, amit Varga Barnabás miatt mondtak róla

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Olaszországban is csatázhatunk a vb-részvételért – a pótselejtezőn át pokolian nehéz út vezethet Amerikába

Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó

További híreink

Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
2
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot
3
Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója
4
Izrael kemény hangú felszólítást intézett Katarhoz
5
Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen
6
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
7
Óriási rasszista botrány árnyékolja be a győri győzelmet
8
Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak
9
Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó
10
Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!