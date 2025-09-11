Menczer Tamás: a Tisza a személyi jövedelemadó mellett a társasági adót is megemelné + videó

Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

A magyar tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozását követő sajtótájékoztatón nyilatkozott.

Donald Trump az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutató friss fejlemények ellenére továbbra is kitart a békeerőfeszítései mellett, amelyeket a magyar kormány is minden erejével támogat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

