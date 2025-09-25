Menczer Tamás a pedofil vádról: Itt egy aljas, alpári és egészen felfoghatatlan politikai támadás zajlik + videó

Megosztás itt:

A jelentés azt állítja, hogy nincs kiskorú érintettje ennek az ügynek. A jelentés azt állítja, hogy nincs politikus érintettje, minden politikus érintettség teljesen kizárható. A jelentés azt is állítja, hogy tanúmeghallgatások történtek, és azok, akik megfogalmaztak vádakat, azok semmilyen bizonyítékkal nem tudtak ezzel kapcsolatban szolgálni. És a jelentés valóban azt is megfogalmazza, hogy külföldi, titkosszolgálati szál is megjelenik az ügyben. A balliberális újságcikkek is kivétel nélkül elismerték és leírták, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy itt bármilyen politikusi érintettség lenne. Itt egy aljas, alpári és egészen felfoghatatlan politikai támadás zajlik, és nagyon helyes, hogyha mindenki, aki ebben részt vett, vagy részt vesz, az bíróság előtt felel a tetteiért és a mondataiért. Nemcsak Tordai Bence és a DK-sok foglalkoztak ezzel az undorító és aljas váddal, hanem maga a Tisza Párt is, hiszen Magyar Péter is erről beszélt. A Tisza-adó óta óriási lekvárban vannak, ahogy Tarr Zoltán elmondta. Kipukkadtak, lebuktak, megbuktak, és ezért kell minden aljasságot bevetni, erről próbálják elterelni a figyelmet, hogy bukovári van, de ezt az emberek jól látják, és szerintem pontosan be is tudják őket árazni.

Fotó: képernyőfotó