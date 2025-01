Menczer Tamás: A mi sorsunkról mi döntünk, nem Manfred Weber

2025 az autópálya-átadások éve lesz

Az ország több pontján is épülnek autóutak, de ezeknek a beruházásoknak a zöme csak a következő években fejeződik be. De már az idei év elején is átadnak egy autóútszakaszt: az M44-es utolsó szakaszának megépítésével Békéscsaba és régiója lesz bekötve a hazai gyorsforgalmi hálózatba.