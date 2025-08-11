Menczer Tamás: A magyar kormány nem engedi, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a 18 éveseket is elvinné a frontra, a golyók elé – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában, amelyben az RTL Klub riporterének kérdésére válaszol.

Csak jelzem mindenkinek, 18 évesnek és idősebbnek is, hogy amíg Fidesz van, és amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, itt ilyen nem történhet – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Hozzátette: Ha nem Orbán Viktor vezeti az országot, akkor készülhet mindenki. Menczer Tamás szerint a kormány álláspontja egyértelmű: Magyarország nem küld katonákat az orosz–ukrán háborúba, és nem engedi, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra.

