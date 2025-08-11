Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Menczer Tamás: A magyar kormány nem engedi, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra

2025. augusztus 11., hétfő 09:28 | Magyar Nemzet
Menczer Tamás Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában

A kommunikációs igazgató új videójában arra reagált, hogy Ukrajnában kiterjesztették a hadkötelezettség korhatárát. Volodimir Zelenszkij már a 18 éveseket is a frontra küldené, de amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarországon ilyen nem történhet meg – jelezte Menczer Tamás.

  • Menczer Tamás: A magyar kormány nem engedi, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a 18 éveseket is elvinné a frontra, a golyók elé – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában, amelyben az RTL Klub riporterének kérdésére válaszol.

Csak jelzem mindenkinek, 18 évesnek és idősebbnek is, hogy amíg Fidesz van, és amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, itt ilyen nem történhet – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Hozzátette: Ha nem Orbán Viktor vezeti az országot, akkor készülhet mindenki. Menczer Tamás szerint a kormány álláspontja egyértelmű: Magyarország nem küld katonákat az orosz–ukrán háborúba, és nem engedi, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra.

Fotó: képernyőfotó

 

További híreink

Hatalmas a botrány, még Berki Krisztián neve is előkerült

Kristályfogás: nagyot kaszáltak a rendőrök a drograzzián

Huszti ikrek halála: újabb, szörnyű tragédia érte a gyászoló családot:" Kegyetlen fájdalom ez..."

Itt van Zelenszkij legújabb akciója, hogy megakadályozza a békét

Kettészakad az ország: ere a hat vármegyére adtak ki riasztást

Németországi útra készül, hatalmas büntetést szedhet össze az autópályán

Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést

Bedobás után potyagól, botrányos fenyegetőzés: hihetetlen jelenetek az MTK meccsén – videó

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

További híreink

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

Az újonc legyőzte az ezüsérmest

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
2
Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz
3
Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó
4
Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést
5
A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel
6
Karácsony Gergely közpénzégetésnek nevezte az augusztus 20-i ünnepségsorozatot + videó
7
Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó
8
Az újonc legyőzte az ezüstérmest
9
Kristályfogás: nagyot kaszáltak a rendőrök a drograzzián
10
Csörte – Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!