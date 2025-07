Menczer Tamás: A kedvencem! Vita Tompos Mártonnal, a Momentum elfáradt exelnökével + videó

Megosztás itt:

Tompos képviselő úr a magyar érdekről beszélt, illetőleg erről is, mintha ejtett volna néhány szót, tehát egy olyan párt képviselője, amely a Felvidéken a magyarok ellen kampányol és Erdélyben is, az hogyan tudna bármit arról, hogy mi a magyar érdek, vagy ha tudja, még súlyosabb a helyzet, mert pontosan ez ellen cselekszik. Azt kérdezte tőlem, hogy milyen érzés. Szeretnék válaszolni a képviselő úrnak. A magyar érdek mellett kiállni és a magyar érdeket képviselni mindig megtisztelő és felemelő érzés. Javaslom, egyszer próbálja ki ön is, nagyszerű élmény lesz. De ha megengedi, zárásként én is kérdeznék valamit öntől. A Momentum szembeköpné magát, amennyiben koalícióra lépne a Jobbikkal és az MSZP-vel, milyen érzés?

Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala