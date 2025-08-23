Menczer Tamás: A Harcosok klubja az út a győzelembe - az ellenfelet le kell győzni

Megosztás itt:

Vannak olyanok, akik vállalják a harcot akár az online világban, akár az utcán a viták, a beszélgetések során, érvelnek, beleállnak és elmondják a frankot és az igazságot. Vannak olyanok is, akik habituálisan nem ilyenek, akik ezt nem szeretik, de szeretnének részt venni az országépítő munkában, nekik ott vannak, most indulnak a Digitális Polgári Körök.

Tehát azt szeretném csak mondani, hogy mindenkinek megvan a helye, mindenki megtalálja a helyét a mi közösségünkben, de azt gondolni, hogy csak széplelkűséggel, harc nélkül el lehet jutni a célhoz, az egy naivitás és egy óriási tévedés, ugyanis az ellenfelet le kell győzni. Ezért a Harcosok Klubja a győzelemhez vezető úton az egyik legfontosabb lépés. - fejezte be Menczer Tamás.

Forrás. Menczer Tamás

Fotó: Facebook