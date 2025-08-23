Keresés

Belföld

Menczer Tamás: A Harcosok klubja az út a győzelembe - az ellenfelet le kell győzni

2025. augusztus 23., szombat 18:00 | Hír TV

Ugyanis a helyzet az, hogy mi egy nagy közösség vagyunk. Egy nagy közösség, amelyben mindenkinek megvan a helye. - írja Facebook bejegyzésében a politikus.

  • Menczer Tamás: A Harcosok klubja az út a győzelembe - az ellenfelet le kell győzni

Vannak olyanok, akik vállalják a harcot akár az online világban, akár az utcán a viták, a beszélgetések során, érvelnek, beleállnak és elmondják a frankot és az igazságot. Vannak olyanok is, akik habituálisan nem ilyenek, akik ezt nem szeretik, de szeretnének részt venni az országépítő munkában, nekik ott vannak, most indulnak a Digitális Polgári Körök.

Tehát azt szeretném csak mondani, hogy mindenkinek megvan a helye, mindenki megtalálja a helyét a mi közösségünkben, de azt gondolni, hogy csak széplelkűséggel, harc nélkül el lehet jutni a célhoz, az egy naivitás és egy óriási tévedés, ugyanis az ellenfelet le kell győzni. Ezért a Harcosok Klubja a győzelemhez vezető úton az egyik legfontosabb lépés. - fejezte be Menczer Tamás. 

Forrás. Menczer Tamás

Fotó: Facebook

Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

Hihetetlen küzdelem, elképesztő hajrá! Kopasz Bálint, a magyar kajak-kenu olimpiai, világ- és Európa-bajnoka három év szünet után újra a csúcson: óriási csatában, mindössze 18 századmásodperccel győzve szerezte meg a férfi kajak egyes 1000 méter világbajnoki aranyát Milánóban. A 28 éves algyői klasszis ezzel történelmet írt, ő az első magyar férfi, aki háromszor nyert a királyszámban.

