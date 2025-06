Menczer Tamás: A 444 és Karácsony Gergely pride-ot akar. Én nem! + videó

Megosztás itt:

Riporter: Most Karácsony Gergely bejelentette, hogy mégiscsak megrendezik. Van valami csalódottság akkor a pártban, hogy mégiscsak 15 év kétharmados kormányzás után önök bejelentették, hogy valamit szeretnének, betiltani ne legyen, és most mégis úgy néz ki, hogy lesz.

Hát nézze, hogy mi lesz, meg hogy lesz, azt majd meglátjuk. Ez az első, amit mondani szeretnék, a másik pedig az, hogy nincs bennem azért sem csalódottság, mert a mi munkánkról majd az emberek véleményt mondanak, és arról, hogy mit gondolunk, és milyen döntéseket hozunk a Pride-dal kapcsolatban, és ugyanezek az emberek véleményt mondanak az ellenfeleink, adott esetben Karácsony Gergely munkájáról. Mondom még egyszer, Karácsony Gergely elköltött több mint 200 milliárd forint tartalékot, és nem a problémákkal, amit Tarlós István itt hagyott, és nem ezzel foglalkozik, hanem a Pride-dal. Megduplázódott az iparűzési adó a regnálása alatt, ezt elköltötte és nem a problémákkal foglalkozik, hanem a Pride-al. Leállítja a BKV-t és nem a problémákkal foglalkozik, hanem a Pride-dal. Majd az emberek eldöntik, hogy mit gondolnak Karácsony Gergelyről.

Riporter: Azért is kérdezem ezt, mert ugye a miniszterelnök az már fél évvel ezelőtt arról beszélt, hogy ne is bajlódjanak a Pride megszervezésével az esemény szervezői, önök alkotmányt módosítottak, akkor most nem aggódnak, hogy egyfajta csorba esett a tekintélyükön?

Valóban, mi azt mondtuk, és most is azt mondjuk, hogy a gyermekek jogai és a gyermekek védelme az minden más jognál, alapvető jognál is fontosabb, ennek szellemében hoztunk változtatásokat, ennek szellemében politizálunk és ennek szellemében fogunk cselekedni a jövőben is. Hogyha mások azt gondolják, hogyha mások azt gondolják, hogy transzvesztiták, furcsa maszkos emberek, férfinak öltözött nők, szado-mazoban megjelenő emberek, és minden amit ott láthattunk Bécsben, ez kell, akkor ők ezért küzdenek. Mi azért küzdünk, hogy ezt a gyerekek ne lássák. Ők azért küzdenek, hogy ezt kitolják a gyerekek képébe is, ráadásul egy csődben lévő fővárosban. Majd a magyar emberek eldöntik, hogy erről mit gondolnak.