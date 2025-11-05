Menczer Tamás: 200 ezer magyar ember adata egy háborús kormánynál van, ami nemzetbiztonsági kérdés + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Magyar Péter első körben letagadta az adatszivárgást, letagadta, hogy ukránokkal dolgozott, és letagadta, hogy Ukrajnában tesztelték a Tisza applikációját. Ma már mindannyian a kiszivárgott adatokból tudhatjuk, hogy ez mind hazugság, amit Magyar Péter mondott, és a valóság ennek az ellenkezője. Tehát én azt állítom önnek, hogy ezeket az adatokat az ukránok kapták meg és vitték magukkal, és ott van 200 ezer magyar ember adata egy háborús kormánynál, ami meg szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdés, aki ezt mondja, az joggal mondja."