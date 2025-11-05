Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 05. Szerda Imre napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Menczer Tamás: 200 ezer magyar ember adata egy háborús kormánynál van, ami nemzetbiztonsági kérdés + videó

2025. november 05., szerda 15:00 | HírTV

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Párt adatszivárgási botrányát kommentálta.

  • Menczer Tamás: 200 ezer magyar ember adata egy háborús kormánynál van, ami nemzetbiztonsági kérdés + videó

Menczer Tamás: "Magyar Péter első körben letagadta az adatszivárgást, letagadta, hogy ukránokkal dolgozott, és letagadta, hogy Ukrajnában tesztelték a Tisza applikációját. Ma már mindannyian a kiszivárgott adatokból tudhatjuk, hogy ez mind hazugság, amit Magyar Péter mondott, és a valóság ennek az ellenkezője. Tehát én azt állítom önnek, hogy ezeket az adatokat az ukránok kapták meg és vitték magukkal, és ott van 200 ezer magyar ember adata egy háborús kormánynál, ami meg szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdés, aki ezt mondja, az joggal mondja."

További híreink

Így néz ki belülről egy elhagyatott kastély — az urbex fotós képei bejárták az internetet

Reagált Orbán Viktor az ukrán elnök vádjaira: „Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának” + videó

Kiderült Vilmos herceg kinek az oldalán áll András herceg ügye kapcsán

Ki ez a magyar támadó, aki szórja a BL-gólokat?

Elfeledett magyar szavak kvíz - vajon te tudod, melyik mit jelent?

Hatra nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak száma, már pontosan tudni, kik ők

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Ettől a trükktől lesz mennyei az édesburgonya – és csak pár perc az egész!

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Szoboszlai, a csapatember

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert
2
Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma
3
Megsérült a magyar válogatott kapusa
4
Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról
5
Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban + videó
6
Alkalmatlansági teszt élőben – Magyar Péter botránya az ATV-ben + videó
7
A leleplező chat: így hazudott Magyar Péter az „orosz hekkerekről” is és az adatbotrányról
8
Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelenszkij támadására + videó
9
Szoboszlai, a csapatember
10
Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!