Menczer: Minden jel arra mutat, hogy az ukránok és a Tisza Párt között az összekötő Ruszin-Szendi Romulusz! + videó

Megosztás itt:

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója úgy folytatta: ,,Az az egészen döbbenetes, hogy ebben a lejárató akcióban a Tisza Párt is részt vesz. A Tisza Párt összejátszik az ukrán titkosszolgálattal. A kapocs, a kulcsfigura minden bizonnyal az Ukrajnát dicsőítő Ruszin-Szendi Romulusz. Ruszin-Szendi a NATO ülésein Ukrajnát dicsőítette, Ukrajnát képviselte, nem Magyarországot, Orbán Viktor ezért rúgta ki. És Ruszin-Szendi Romulusz azt is elmondta, hogy neki megvannak a telefonszámok Ukrajna vezetőihez, és ha kell, akkor ezeket előveszi. Hát most elővette."

Menczer Tamás Ruszin-Szendi Romulusz szavait is felidézte: ,,De ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Ugye én sokszor elmondtam, hogy a volt ukrán vezérkar főnökkel találkoztam vezérkar főnökként a legtöbbet."

A politikus hozzátette: ,,Magyarországot minden támadással szemben meg fogjuk védeni. Dicsőség Magyarországnak!"

Forrás: Menczer Tamás/Facebook

Fotó: origo.hu