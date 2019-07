Menczer: Külpolitikánk sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás

Erdély illetve a román politika vonatkozásában azt tudom mondani, hogy volt egy jobb időszak itt a közelmúltban mögöttünk. Eredményekről is be tudunk számolni, például a Marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról, újraindításáról. Most azonban megint problémákkal szembesülünk. Fontos elsőként említeni az úzvölgyi esetet, amely bizonyára mindenki előtt ismert, de a közigazgatási törvény megváltoztatását is aggodalommal figyeljük mint ahogyan a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemet is lehetne említeni ahol a törvényi előírás ellenére még mindig nincsen magyar szak. Ugyanakkor fontos ebben a vonatkozásban azt is megemlíteni, hogy Románia fontos partner ország.

-mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért valamint Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

HírTV