Menczer: Jelenleg biztosított a vízellátás Solymáron

Újabb levél! Az Európai Bizottság már konkrét pénzügyi intézkedéseket is kilátásba helyez, ha Magyarország nem ad kielégítő válaszokat az aggodalmaira. Tusnádfürdőn Varga Judit igazságügyi minisztert M. Dobos Marianne kérdezte.

Kocsis Máté: A rezsicsökkentés mindenkinek az átlagfogyasztásig megmarad

A rezsicsökkentés továbbra is indulati téma a baloldalon. A rezsicsökkentést az Orbán-kormány vezette be és a baloldal volt az, amelyik sohasem támogatta. Most hirtelen úgy tűnik, fényt kaptak! Kocsis Mátét, a Fidesz-frakcióvezetőjét M. Dobos Marianne kérdezte Tusnádfürdőn.