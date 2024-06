Menczer és Deutsch már Erzsébetvárosban mozgósít + videó

Megosztás itt:

Erzsébetvárosban is csak a mai napon sok ezer erzsébetvárosit kerestünk föl. Az az igazság, hogy Erzsébetvárosban is hangos a békepártiak akaratnyilvánítása, úgyhogy bizakodó vagyok a holnapi választást illetően. Az itt élőknek elegük van a dollárbaloldal magatartásából, akik az Európai Parlamentben minden háborúpárti javaslatot támogattak, és elegük van abból, hogy mindenféle újdondász baloldali pártok már a békepárti kampányt is be akarják tiltani, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Itt, Erzsébetváros is hozzáteszi a holnapi remélt sikerhez a magáét. - mondta Deutsch Tamás Erzsébetvárosban a a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának kérdésére válaszolva.