Menczer: Arányos válaszlépést ad Magyarország az ukránoknak

Ukrajna rövid időn belül kiutasítja a beregszászi magyar konzult, amennyiben Magyarország nem hívja vissza – jelentette ki Pavlo Klimkin külügyminiszter szerdán, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel találkozott New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakának helyszínén.

„A találkozót nem kísérte átütő siker, jellemzően az eddig is ismert érveket lehetett hallani mindkét oldalon” – ezt már Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára mondta a Hír TV-ben a történésekre reagálva.

Kijelentette: arányos válaszlépés fog következni hazánk részéről is, amennyiben Ukrajna valóban kiutasítja a magyar konzult – tehát Magyarország ugyan olyan rangú diplomatát utasít ki ebben az esetben.

Legutóbb ugye szintet lépett a magyarság elleni fellépés ezzel a titkosszolgálati akcióval, amit a beregszászi főkonzulátuson hajtottak végre. Szijjártó miniszter úr azt is elmondta, hogy ha emiatt fellép Ukrajna Magyarországgal szemben, konkrétan ahogy ön is mondta, a konzult kiutasítják, akkor egészen pontosan ilyen válaszlépésre számíthatnak és arányos válaszlépés fog következni. Mi is ugyan olyan rangú diplomatát fogunk kiutasítani.

Mint kitért rá, hivatalos döntés erről még nem született.

Emlékeztetett, Kárpátalján az ott élő magyar közösség jogfosztása és megfélemlítése zajlik. Aláhúzta továbbá, hogy a magyar álláspont az, hogy a kettős állampolgárság intézménye nem törvénybe ütköző, „nem megy szembe semmivel”.

Az államtitkár felidézte, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ-közgyűlésen szót ejtett a nemzeti kisebbségekkel szembeni fellépésről. Menczer Tamás ennek kapcsán hangsúlyozta: úgy vegzálják ott a nemzeti kisebbségeket, így a kárpátaljai magyarságot is, hogy Magyarország már régóta partnere Ukrajnának. „Gondolhatunk itt, a vízumliberalizációra, de most is segítünk, például amikor klórra volt szükség, nem csak az ott élő magyarság ihatott tiszta vizet, hanem az ukránok is.”