Mélyrepülésben a belső vitákkal terhelt ballib ellenzék Sopronban

Orbán Viktor arról beszélt a Kossuth rádióban, hogy az uniós vezetői posztok elosztásánál a visegrádi államok érvényesíteni fogják saját szempontjaikat. A miniszterelnök kiemelte: a politikában a fontos dolgoknál az erő számít, ennek alapját pedig az adott állam és érvei súlya adja; e két területen pedig jól áll Közép-Európa. Orbán Viktor: a Fidesznek nincs helye egy olyan közösségben, amelyik bevándorláspártivá válik, elfeledkezik keresztény gyökereiről, nem tiszteli a nemzeteket, a brüsszeli bürokraták foglyává válik. A migrációs válság elégtelen európai kezeléséről, a magyar-bolgár kétoldalú kapcsolatokról és energetikai ügyekről is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Rumen Radev bolgár köztársasági elnökkel a Karmelita kolostorban. A kormányfő elmondta: Bulgária Magyarország szövetségese a migráció ügyében. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Karmelita kolostorban fogadta az Észt Konzervatív Néppárt politikusait - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Sosem lehet abbahagyni a terrorizmus elleni küzdelmet, és Magyarország elkötelezett e harc folytatása mellett - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Fidesz szerint a jövő évi költségvetés elfogadásakor a „Gyurcsány által vezetett ellenzéknek” színt kell vallania, hogy a magyar családok vagy a bevándorlók oldalán áll - mondta Dunai Mónika, a kormánypárt országgyűlési képviselője. A Demokratikus Koalíció mindent megtesz annak érdekében, hogy ne fideszes politikus vezesse az Európai Parlament külügyi bizottságát - jelentette be Dobrev Klára, a DK megválasztott EP-képviselője. Újra kaphat állami támogatást a Párbeszéd, miután a parlamenti párt bemutatta a gazdálkodásának törvényességét igazoló dokumentumokat - közölte az Állami Számvevőszék. Az LMP a szociális dolgozók bérének rendezésére szólítja fel a kormányt, mert értékelése szerint a szektor az összeomlás szélén áll. Egerben a 13 éve polgármesterként tevékenykedő Habis Lászlót indítja az őszi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP-pártszövetség - közölte Nyitrai Zsolt, a Fidesz választókerületi elnöke. Közös polgármester- és képviselőjelölteket indít hat ellenzéki párt és két civil szervezet az októberi önkormányzati választáson Nyíregyházán - jelentették be a pártok képviselői. A zuglói Fidesznek egyetlen adatigénylése sem érkezett a zuglói önkormányzathoz - közölte Karácsony Gergely, a kerület polgármestere. A nyár beköszöntével ismét felerősödött a migrációs nyomás a balkáni útvonalakon - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. Idén is támogatja Paks önkormányzata a város lakásainak energiatakarékossági felújítását, a programra 170 ingatlantulajdonos pályázatát fogadták be - közölte a polgármesteri hivatal. A Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testülete szerint elfogadhatatlan a kormány törvényjavaslata a tudományos intézményrendszer átalakításáról. Az országos telefonos ügyfélszolgálat 1818-as telefonszámán keresztül is lehet tájékoztatást kérni a családvédelmi akcióterv részleteiről - közölte Novák Katalin államtitkár. Magyarországon egyre többen választják a szakképzést, az idén felvitelezők 40 százaléka a szakképzési rendszerbe, míg 37 százaléka gimnáziumba jelentkezett - emelte ki Kucsák László, a szakképzési rendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. A 2020/2021-es tanévtől megszűnik a magántanulói státusz, helyette az egyéni munkarendet vezetik be, ha a parlament megszavazza a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes törvényjavaslatát. Harminchat projekt keretében tízmilliárd forintot fordítottak az egészségtudatos szemlélet terjesztésére 2017 óta - közölte Vitályos Eszter, az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár. A kormány 35 milliárd forinttal támogatja a debreceni járműipari beruházásokkal összefüggő oktatásfejlesztést, az erről szóló előterjesztés a jövő héten kerül kormány elé - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Átadták a régi rendelőintézetből több mint egymilliárd forintból kialakított egészségügyi központot Kiskunfélegyházán. A magyar-szerb határt keresztező földgáz-vezeték építésével és üzemeltetésével kapcsolatos együttműködést írt alá Szijjártó Péter külügyminiszter és valamint Aleksandar Antić szerb köztársasági miniszter. Több mint nyolcezer embernek segített a szíriai és iraki háború sújtotta térségben Magyarország és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Qudra elnevezésű európai segélyprogram keretében - mondta Bálint Gábor, a program magyarországi vezetője. Az egyházak természetes, több száz, több ezer éve végzett feladata a szociális munka - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Szemeszterben vizsgált területek bővültek, és a gazdasági kormányzáshoz olyan nem illeszkedő témák is előtérbe kerültek, mint az igazságszolgáltatás - mondta Varga Mihály Luxembourgban. A pénzügyminiszer kifejtette: a magyar gazdaság teljesítménye rendre felülmúlja az uniós várakozásokat, az idén 3,7 százalékos növekedést vár Magyarországon. Mintegy 130 illegális bevándorlót találtak egy magánházban a Bosznia-Hercegovina északnyugati részén fekvő Bihac városában - közölte a rendőrség. A görög parti őrség bejelentette, hogy elfogott egy hajót, melynek fedélzetén 77 menekült tartózkodott. Matteo Salvini olasz belügyminiszter továbbra sem engedélyezi a német Sea Watch belépését az olasz felségvizekre, annak ellenére, hogy a civilhajó megérkezett a dél-olasz Lampedusa szigetéhez. A hajó fedélzetén 52 migráns tartózkodik. Lezárta a Spanyolországgal szembeni túlzottdeficit-eljárást az Európai Unió. Lemond Pavel Filip eddigi moldovai miniszterelnök kormánya, a korábban kormányzó Moldovai Demokrata Párt pedig ellenzékbe vonul lehetőséget biztosítva ezzel a politikai válság rendezésére - közölte Vladimir Cebotari, az MDP alelnöke. Képviselőjelöltként indul az őszi parlamenti választásokon Ausztriában Heinz-Christian Strache volt alkancellár és egykori pártelnök felesége. Észak-Korea biztonságát egyedül a párbeszéd képes garantálni, nem pedig a nukleáris fegyverek - jelentette ki Mun Dzse In dél-koreai elnök Stockholmban. Törölték a Dominikai Köztársaságot az adóparadicsomok európai uniós feketelistájáról, amelyen így már csak 11 ország szerepel. Országos sztrájkot tartottak a svájci nők tisztességesebb fizetést, a férfiakkal egyenlő jogokat, valamint az erőszak és a zaklatás felszámolását követelve. Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc pápa, aki a nemzetközi kőolaj- és gázvállalatok vezetőit fogadta a Vatikánban. A brit kormány által elvégzett vizsgálat alapján szinte biztosra vehető, hogy az iráni fegyveres erők egyik alakulata, az Iszlám Forradalmi Gárda hajtott végre támadást két olajszállító tartályhajó ellen - közölte a brit külügyminisztérium. Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak adott interjújában Iránt okolta az Ománi-öbölben történt incidensért, ugyanakkor azt mondta, hogy kész a tárgyalásokra Teheránnal. Elfogták és kiadták a colombói hatóságoknak a húsvétvasárnapi Srí Lanka-i merényletek egyik fő gyanúsítottját - közölte az Interpol. Lemondott tisztéről a mexikói bevándorlási hivatal elnöke, Tonatiuh Guillén, akit azonnal pótoltak: helyét az ország börtönigazgatója veszi át. Továbbra is feszült a helyzet Benin több városában, ahol az ellenzék által bojkottált választások után a héten többször is összecsapások voltak az eredményt elutasító tüntetők és a hadsereg között - közölték hírügynökségek. Még három eltűnt dél-koreai holttestet keresnek a Dunában. A kutatást speciális, vízi mentésre kiképzett kutyák segítségével végzik - jelentette ki Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Ózdon elfogták azt a nőt, aki követ dobott az egyik görög teknősre a Fővárosi Állat- és Növénykert kifutójában. Egy férfi és egy gyermek holttestét fedezték fel egy vízből kiemelt gépkocsiban Nyékládházánál. Halálos gázolás történt a 85-ös főúton, Veszkénynél Mától buszok pótolják a 4-es és a 6-os villamost a budapesti Nagykörúton. Beismerte Prisztás József meggyilkolását Jozef Rohac a Fővárosi Törvényszéken perújítás keretében megtartott tárgyaláson. A 2006-os olaszliszkai emberölési ügy elsőrendű vádlottjának feltételes szabadságra bocsátásáról döntött a bíróság - közölte a Szegedi Törvényszék. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben. Forgalomkorlátozás lesz vasárnap a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt. Orbán Viktor hivatalában fogadta Paolo Barellit, az Európai Úszó Liga, a LEN olasz elnökét, akivel a 2020-as budapesti két vizes Európa-bajnokság előkészületeiről és további lehetséges magyarországi nagy versenyekről tárgyalt - közölte a LEN. A magyar női kosárlabda-válogatott 25 ponttal nyert a bosnyák együttes ellen a csehországi felkészülési torna második napján, Prágában. A Modern városok program részeként közel tízmilliárd forintból épülő új városi sportuszoda alapkövét rakták le Veszprémben. A jelenlegi tulajdonos úgy döntött, a következő idényben nem indítja a Magyar Kupában címvédő Kecskemét férfi röplabdacsapatát egyik hazai versenysorozatban sem.