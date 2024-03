Mélyen hallgat a baloldal Osváth Zsolt botrányáról

Megosztás itt:

A lap emlékeztetett, Osváth Zsolt, az ismert baloldali influenszer egy videón beismerte: többször is pornográf képeket kért egy kiskorú fiútól. Ha ez utóbbi bebizonyosodik, akkor Osváth akár börtönbe is kerülhet, a törvény szerint ugyanis kiskorúról ilyen képek megszerzése és tartása bűncselekmény.

A Magyar Nemzet arra volt kíváncsi, hogy a baloldali pártoknak mi a véleményük az ügyről, valamint azt is megkérdezték, hogy szerintük nem hitelteleníti-e ez az eset a gyermekvédelem kapcsán megfogalmazott üzeneteiket. Osváth Zsolt ugyanis ismert baloldali aktivista, a 2022-es országgyűlési választások kampányában az influenszer propagandainterjúkat készített Márki-Zay Péter kormányfőjelölttel, de mások mellett Gyurcsány Ferenccel is és az összefogott baloldal kampányeseményein is rendszeresen szerepelt.

A szaerda kora délután küldött kérdésekre még nem érkezett válasz. Pedig az elmúlt hónap másról sem szólt az MSZP, a Párbeszéd–Zöldek, a Jobbik, a Momentum, az LMP és a DK számára, mint a gyermekvédelemről.

A Magyar Nemzet szerint a baloldalnak hirtelen nagyon fontossá vált a gyermekvédelem az elmúlt évtizedek tétlensége után, ám a számukra kellemetlen kérdésekre inkább nem válaszolnak.

Osváth Zsolt botrányáról először Noryna Diamond transzszexuális influenszer számolt be, aki arról beszélt, hogy a homoszexuális influenszer egy kiskorút csábított el. A sajtóban azóta egy beszélgetés képernyőfotói is megjelentek, megerősítve a történet valódiságát. A chatelés során Osváth intim képeket kért a kiskorútól. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a botrány kirobbanása után szexuális visszaélés bűntett gyanújával tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Fotó: Osváth Zsolt a politikamentesnek hazudott gyermekvédelminek nevezett Hősök terei tüntetésen (fotó: HírTV)