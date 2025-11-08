Keresés

2025. 11. 08. Szombat
Belföld

Méltán lehetünk büszkék – Bakondi György: Trump elismerése a magyarok kiállásának szól

2025. november 08., szombat 20:30 | MTI
M1 kvóta migráció MTI Bakondi György Orbán Viktor Brüsszel Európai Unió Donald Trump migrációs paktum

"Méltán lehetünk büszkék" – jelentette ki Bakondi György az M1-en, reagálva Donald Trump elismerő szavaira. Az amerikai elnök szerint tisztelni kell Magyarországot, mert igazuk volt a migrációval kapcsolatban. A főtanácsadó szerint ez üzenet Brüsszelnek is, ahol a holland és belga miniszterek pont most erőltetik a kudarcot vallott migrációs paktumot.

  • Méltán lehetünk büszkék – Bakondi György: Trump elismerése a magyarok kiállásának szól

Vannak pillanatok, amikor a valóság áttöri a propaganda falát. Donald Trump amerikai elnök elismerése, miszerint Magyarországot tisztelni kellene a migrációs politikájáért, pontosan ilyen pillanat. Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó szerint "méltán lehetünk büszkék", hiszen míg az európai fősodor éveken át támadott minket, a világ vezető hatalmának elnöke most elismeri: a magyar modell működik.

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, ez több mint egy udvariassági gesztus. Ez annak a politikának az igazolása, amellyel Magyarország meg tudta előzni a közbiztonság drámai romlását, ami ma már "szerte Európában" látható. A főtanácsadó rámutatott: a magyar és a Trump-adminisztráció migrációs politikája között sok a hasonlóság, mindkettő a törvényességre és a határok védelmére épül, szemben az előző amerikai kormányzat nyitott határokat hirdető, bűnözőket importáló politikájával.

És milyen éles a kontraszt! Miközben Washingtonból az elismerés hangja érkezik, Brüsszelből a pániké. Bakondi György rámutatott: a holland és a belga miniszter éppen most követeli az Európai Bizottságtól a migrációs paktum betartatását és a "szolidaritásból" kimaradó országok (azaz mi) megbírságolását.

Ez a kapkodás valójában a teljes kudarc beismerése. A főtanácsadó szerint Hollandiában és Belgiumban is "komoly migrációs válság alakult ki", a közbiztonság romokban hever. Ahelyett, hogy a magyar modellt (külső határvédelem) vennék alapul, a megoldásuk az, hogy a válságot szétterítsék egész Európában – a kvóták mentén.

A kormányfő tanácsadója emlékeztetett: a brüsszeli paktum végrehajtása Magyarországnak egy több mint 30 ezer migráns elhelyezésére alkalmas, nyílt tábor építését jelentené. Aki elfelejtette, mit jelent ez, idézze fel a debreceni vagy a bicskei táborok környékén élők emlékeit, vagy a 2015-ös káoszt a Keleti pályaudvarnál és az M1-es autópályán.

A kérdés ma is ugyanaz, mint 2015-ben: megvédjük-e a magyar családok biztonságát, vagy behódolunk a brüsszeli ideológiának? Donald Trump elismerése azt mutatja, a történelem a mi oldalunkon áll.

Forrás: MTI

