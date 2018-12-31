Mellár Tamást indíthatja a Párbeszéd Tarlós István ellen

2018. DECEMBER 31., HÉTFÕ
DÖMÖTÖR CSABA: A KORMÁNY ALAPVETÕ CÉLJA 2019-BEN IS EGY ERÕSÖDÕ, GYARAPODÓ ORSZÁG, AMELY KÉPES FENNTARTANI A BIZTONSÁGÁT - MONDTA AZ ÁLLAMTITKÁR HÉTFÕI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN.
GULYÁS GERGELY: AZ ELLENZÉK NAGY RÉSZE A DEMOKRÁCIA ALAPÉRTÉKEIT SEM TISZTELI ÉS VÉGTELENÜL ANTIDEMOKRATIKUS - JELENTETTE KI AZ ATV-NEK ADOTT NYILATKOZATÁBAN.
HORVÁTH ILDIKÓ: ELHIVATOTT ÉS TARTÓS MUNKA FOLYIK A MENTÕK MEGÚJÍTÁSÁÉRT - MONDTA AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR HÉTFÕN.
SZAKÉRTÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ 2019-BEN IS SZIMBOLIKUS HADSZÍNTÉR MARADHAT, AMELYEN A RÉGI TAGÁLLAMOK MEGPRÓBÁLJÁK LENYOMNI, BEKEBELEZNI AZ ÚJABBAKAT - MONDTA A KOSSUTH RÁDIÓ HÍRMÛSORÁBAN.
2019-TÕL ÁLLAMI ÜGYNÖKSÉG FELEL A MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKÉRT, AMELY A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRÕ VALAMENNYI PROJEKT MEGVALÓSÍTÓJA LESZ.
AZ ÜGYNÖKSÉG ÖTSZÁZMILLIÁRD FORINTIG VÁLLALHAT KÖTELEZETTSÉGET ÍRJA A MAGYAR IDÕK.
MEGÁLLAPODTAK A JÖVÕ ÉVI MINIMÁLBÉRRÕL ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUMRÓL A MUNKAADÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÉPVISELÕI A KORMÁNNYAL.
2019-BEN ÉS 2020-BAN IS 8-8 SZÁZALÉKOS EMELÉS LESZ.
VARGA MIHÁLY: A MINIMÁLBÉR JÖVÕRE HAVI BRUTTÓ 149 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 195 EZER FORINT LESZ.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: DECEMBER 31-ÉN LEJÁR HÁROM OLYAN VÁLASZTHATÓ ADÓZÁSI MÓDNAK A HATÁRIDEJE, AMELY A VÁLLALKOZÁSOKNAK ADÓMEGTAKARÍTÁSSAL JÁR.
AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG.
NÓGRÁDI GYÖRGY: EURÓPA MEGGYENGÜLT, A KÖZEL-KELETEN ÉRDEMBEN NINCS BEFOLYÁSA, MÁR NEM GLOBÁLIS JÁTÉKOS.
A MIGRÁCIÓRÓL DÖNTENEK A VÁLASZTÓK A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON MONDTA BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE.
133 EZER FT-RA NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 2019-TÕL.
JÖVÕRE 335 MILLIÁRD FORINT MARADHAT A CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY MIATT A GYERMEKET NEVELÕ SZÜLÕKNÉL MAGYAR IDÕK.
NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 2019-BEN IS FOLYTATÓDIK ÉS BÕVÜL AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM.
MEGKEZDÕDÖTT A REGISZTRÁCIÓ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-ELÕVÁLASZTÁSRA.
A FIDESZ BOJKOTTÁLJA A TÚLÓRATÖRVÉNY MIATT ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSNAPOT.
JOBBIK: AZ ÖNKORMÁNYZATOK NE ALKALMAZZÁK GAZDASÁGI TÁRSASÁGAIKNÁL A MUNKAIDÕKERET ÉS A TÚLÓRA EMELÉSÉT.
ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA.
SZAMOÁN ÉS KIRIBATIN ELSÕKÉNT ÜNNEPELTÉK, AMERIKAI SZAMOÁN PEDIG UTOLSÓKÉNT FOGJÁK KÖSZÖNTENI AZ ÚJÉVET VG.HU.
SZAMOA 2011-BEN IDÕZÓNÁT VÁLTOTT ÉS 24 ÓRÁVAL ELÕRÉBB KERÜLT AZ IDÕBEN, ÍGY AKKOR A DECEMBER 30-A KI IS MARADT A NAPTÁRÁBÓL.
A SZAMOÁN TARTÓZKODÓK KÉT SZILVESZTERT IS ÜNNEPELHETNEK, ELÕSZÖR A FÕVÁROSBAN APIÁBAN, MAJD 164 KILOMÉTERREL ARRÉBB AZ AMERIKAI SZAMOÁN VG.HU.
MÁR ÚJ-ZÉLANDON ÉS AUSZTRÁLIÁBAN IS 2019-ET ÍRNAK.
VÁRATLANUL LEMONDOTT A VATIKÁNI SZÓVIVÕ ÉS A HELYETTESE, KÉT HÉTTEL AZUTÁN, HOGY FERENC PÁPA EGY OLASZ ÚJSÁGÍRÓ BARÁTJÁT NEVEZTE KI A VATIKÁNI MÉDIUMOK SZERKESZTÕSÉGI IGAZGATÓJÁNAK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: JEAN-CLAUDE JUNCKER MÁR RÉGEN NEM KERESZTÉNYDEMOKRATA POLITIKUS.
JANUÁR ELSEJÉTÕL HAT HÓNAPIG ROMÁNIA TÖLTI BE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT.
HA A PARLAMENT NEM FOGADJA EL A BREXITMEGÁLLAPODÁST, AKKOR CSAK 50% A KILÉPÉS ESÉLYE MONDTA A BRIT KÜLKERESKEDELMI MINISZTER.
A BOSZNIAI SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK LEMONDÁSÁT KÖVETELTÉK VASÁRNAP ESTE A TÜNTETÕK BANJA LUKÁBAN.
ERDÉLYI HÍRPORTÁL: RMDSZ-SZÉKHÁZRA KITÛZÖTT MAGYAR ZÁSZLÓT PRÓBÁLTAK FELGYÚJTANI NAGYVÁRADON, DE EGY FIATALEMBER IDÕBEN MEGAKADÁLYOZTA.
LEOMLOTT EGY LAKÓTÖMBHÁZ RÉSZE OROSZORSZÁGBAN, LEGKEVESEBB HÁRMAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
OROSZORSZÁGBAN JÖVÕRE HADRENDBE ÁLLÍTJÁK AZ SZ-350 VITYAZ RAKÉTAELHÁRÍTÓ RAKÉTARENDSZERT JELENTETTE BE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA.
MOSZKVA NAGYON SOK TÉMÁRÓL KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL ÍRTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DONALD TRUMPNAK KÜLDÖTT ÚJÉVI ÜDVÖZLÕLEVELÉBEN.
KÉMKEDÉS MIATT ÕRIZETBE VETTEK EGY AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT OROSZORSZÁGBAN.
DONALD TRUMP LASSÍT AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁN SZÍRIÁBÓL - MONDTA LINDSEY GRAHAM REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR.
KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ SAJNÁLATÁT FEJEZTE KI A DÉL-KOREAI ELNÖKNEK, HOGY NEM TUDTAK AZ ÉV VÉGE ELÕTT MÉG EGYSZER TALÁLKOZNI - KÖZÖLTE MUN HIVATALA.
MÁLTAI HADSEREG: EGY MÁLTAI JÁRÕRHAJÓ 69 MIGRÁNST MENTETT KI EGY CSÓNAKBÓL A SZIGETORSZÁGTÓL TÖBB MINT 200 KILOMÉTERRE.
45, ILLEGÁLISAN EURÓPÁBA KÉSZÜLÕ AFRIKAI MIGRÁNST MENTETTEK KI A TENGERBÕL TUNÉZIA PARTJAINÁL.
109 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT ÉS HÁROM EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A TÖRÖK HATÓSÁGOK IZMIR KORMÁNYZÓSÁGBAN.
KÖZEL 200 EZER BRIT KÉRVÉNYEZETT ÍR ÚTLEVELET, A BREXIT-NÉPSZAVAZÁS ÓTA MEGDUPLÁZÓDOTT AZ ÉVENTE BEADOTT KÉRELMEK MENNYISÉGE PRIVÁTBANKÁR.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A BÉKÉS MEGYEI GYULA HATÁRÁBAN A FEHÉR-KÖRÖS HÍDNÁL, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
BRFK: A RENDÕRSÉG HATÁSKÖR HIÁNYÁBAN NEM NYOMOZ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL TÖRTÉNTEK MIATT, A FELJELENTÉST A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉGHEZ TOVÁBBÍTOTTÁK POLICE.HU.
OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.
ORFK: A SZILVESZTERI PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖKET DECEMBER 28-31. KÖZÖTT NAGYKORÚAK ENGEDÉLY NÉLKÜL VÁSÁROLHATJÁK, ÉS DECEMBER 31-ÉN 18 ÓRÁTÓL JANUÁR 1-JÉN 6 ÓRÁIG FEL IS HASZNÁLHATJÁK.
A PETÁRDA HASZNÁLATA TILOS, AKI ENGEDÉLY NÉLKÜL SZERZI BE, SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ELKOBZÁS UTÁN A MAXIMÁLISAN KISZABHATÓ BÍRSÁG 150 EZER FORINT POLICE.HU.