2018. december 31.,
hétfő, Szilveszter napja

Mellár Tamást indíthatja a Párbeszéd Tarlós István ellen

Hír TV

2018. december 31., hétfő 15:03

A független Mellár Tamás lehet a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje – tudta meg a Magyar Hírlap. A lap úgy tudja: az országgyűlési képviselőt már többen megkeresték, hogy induljon el Tarlós István kihívójaként a jövő évi önkormányzati választáson. Az előválasztást január végén tartják meg, a baloldali pártok már megkezdték az előzetes regisztrációt ehhez. A szocialista Horváth Csaba már jelezte, hogy megméretteti magát. A baloldali előválasztás győztese lehet a második fordulóban, nyáron Puzsér Róbert kihívója.

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