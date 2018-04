Mellár is csalást sejt

Mellár Tamás Reggeli járat című műsorunkban arról beszélt, hogy nem lehetett tudni, mi történt 18 óra és 19.30 között, amikor a részvételi arány elkezdett csökkenni. A volt közgazdász emlékeztetett, hogy este hét után is több órát kellett várni az első eredményekre, ami szintén valamilyen visszaélést sejtet. Mellár szerint ezek mellett már a kampányban is sok trükköt felhasznált a Fidesz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azt gondolom, hogy nagyon sok trükköt fölhasznált a Fidesz a választási kampányban, kezdve attól, hogy szállította az embereket, aztán nagyon ügyesen betüremkedett olyan helyekre, szeretetotthonokba, kórházakba és más ilyen intézményekbe, és tulajdonképpen ott ő saját maga kihasználta azt a lehetőséget, hogy olyan emberek vannak, akik nem nagyon tudnak döntéseket hozni, és ezért aztán összegyűjtötte azokat a szavazatokat. Tehát ilyen dolog is volt, vannak hírek a megvásárlásról is, sőt olyan is, hogy cégeknél, sőt multinacionális cégeknél is történt olyan, hogy fényképfelvételt kellett csinálni a szavazólapról, ahol megfelelő helyre van betéve az iksz – mondta el Mellár.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!