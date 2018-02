Mellár: Fideszesek terjesztik a szórólapot

A független képviselőjelölt Egyenesen című műsorunkban azt mondta: elég érdekes, hogy a szórólapokon fideszességgel vádolják, mert aki követte a munkásságát az elmúlt években, az tudhatja, hogy mennyire kritikus a kormánypárttal szemben.

Mellár Tamás a Fideszt sejti az akció mögött, bár erre nincs bizonyítéka, csak annyi, hogy többen azt látták: fideszes aktivisták terjesztik a szórólapot.

Akikkel én beszéltem, azok mind azt mondták, hogy ez egy teljesen komolytalan dolog, és ők nem gondolják, hogy ennek egy sorát is komolyan kell venni. Nyilvánvalóan egyébként a Fidesznek az a szándéka, hogy próbálja elbátortalanítani azokat a baloldali szavazókat, akik esetleg rám szavazhatnának, gondolom, talán azért is, mert azért a korábbi években én elég komoly kritikákat fogalmaztam meg a baloldallal szemben is – véli Mellár.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!