Melegszik az idő a jövő héten

Ma este 250 ezer adag Szputnyik-vakcina érkezik Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 10 625 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 571 596 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 194 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 262 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 1 millió 563 ezer fő a beoltottak száma, csaknem 475 ezren már a második oltását is megkapták. A koronavírus-járvány harmadik hulláma még mindig emelkedő fázisban van - hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője. Galgóczi Ágnes elmondta: a regisztrált új esetek és az elhunytak száma sem mutat csökkenő tendenciát. A baloldal oltásellenes kampánya épp olyan gátlástalan, mint amilyennek látszik, és ha egy járvány közepén képesek emberek életét veszélyeztetni, akkor bármilyen más sötét húzásra is képesek - mondta Dömötör Csaba államtitkár. A baloldal még a magyar emberek életét is hajlandó veszélybe sodorni a hatalomért - közölte a Fidesz. A baloldali kerületek nem biztosítanak munkatársakat az oltáshoz - közölte a Fővárosi Kormányhivatal vezetője. Sára Botond híradónknak azt mondta: a háziorvosoktól az a jelzés érkezett, főként a baloldali kerületekből, hogy az önkormányzatok nem akarnak segíteni. A kormányzat tovább dolgozik az egyszülős családok terheinek enyhítése érdekében - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Tállai András: A munkáltatói adómentesség, a hitelmoratórium, a családtámogatások meghosszabbítása, a kamatmentes gyorskölcsön, a falusi kisboltok támogatása és a bértámogatások nagy segítséget jelentenek a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülteknek. A sokoldalú intézkedések a gazdaság gyors újraindítást is biztosítják - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A számítások szerint nyár elejére már visszaáll az élet a rendes kerékvágásba, ezért gondolni kell a jövőre is - így reagált Kovács Zoltán a vadászati kiállítást ért vádakra a Bayer show című műsorunkban. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint az emberéletek a legfontosabbak, azonban gondolni kell a gazdaságra is, a rendezvények és kiállítások megrendezése nagyon sok embernek biztosítja a megélhetését. A duplájára emeli a településfásítási program keretösszegét az Agrárminisztérium, ami így eléri az egymilliárd forintot - jelentette be Nagy István miniszter. Két nemzetközi jelentőségű vasúti hálózatbővítés előkészítésének folytatásához pályázik 2,8 milliárd forint támogatásra az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásaiból Magyarország - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az Európai Bizottság csak előzetes beszerzési megállapodásokat kötött a koronavírus elleni oltóanyagokat gyártó vállalatokkal, a konkrét - mennyiségi, szállítási - szerződéseket a tagállamok írták alá - közölte a bizottság Magyarországi Képviselete. A brüsszeli állításokkal ellentétben nem a tagállamok, hanem az Európai Bizottság szerződött a négy nyugati vakcinagyártóval - olvasható a borsonline.hu cikkében. A világon 122,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Sok országban a nyár végéig tarthat a járványügyi korlátozások időszaka, de legalább egy évig tart még, mire világszerte sikerül megszerezni az ellenőrzést a kórokozó terjedése felett - mondták a BioNTech német biotechnológiai vállalkozás alapítói . Charles Michel, az Európai Tanács elnöke úgy döntött, hogy az EU-tagállamok vezetőinek jövő heti csúcstalálkozóját videókonferencia keretében tartják meg a koronavírus járvány harmadik hullámának terjedése miatt. Szlovéniában elkezdődött a járvány harmadik hulláma, miközben az ország még mindig a második hullám magas fertőzöttségi adataival küzd - közölte Mateja Logar, a ljubljanai kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó szakcsoportjának vezetője. Horvátország az országba érkezett vakcinák mindössze 72 százalékát használta fel - írta a Jutarnji List című horvát lap. Oroszország tájékoztatta az osztrák kormányt a koronavírus elleni Szputnyik V vakcina ausztriai gyártásának lehetőségeiről - adta hírül az ORF közszolgálati televízió online oldala. Visszatérhetnek Oroszországba a külföldi diákok, aspiránsok, rezidensek és az egyetemi felkészítő tanfolyamok részvevői a járványügyi szempontból biztonságos országokból. Tüntetéshullám söpört végig Európán. A tiltakozók a járványügyi korlátozások ellen vonultak utcára. Németországban a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel, akik gumibotot és paprika sprayt is bevetettek. Utcára vonultak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések miatt az emberek Szerbiában, Belgrád egyik főterén több ezren gyűltek össze, hogy kifejezzék nemtetszésüket. Törökország kilépése az Isztambuli egyezményből veszélyes üzenetet küld a világnak - közölte Josep Borrell, az Európai Bizottság alelnöke. Kitüntették a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársait Homszban, a szíriai háború alatt végzett töretlen és hiánypótló segélymunkájuk elismeréseként. Őrizetbe vették Ivan Belozercevet, az oroszországi Penza megye kormányzóját, vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsítják. 6 ezer éves szunnyadás után kitört az Izland főváros közelében álló Fagradalsfjall-hegy vulkánja. Holttestet találtak egy kigyulladt erdős területen, a XI. kerületben a Balatoni út és Kőérberki dűlő találkozása mögött - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Kútba zuhant, és meghalt egy kisgyerek Hatvanban - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság. A következő napokban is előfordulhat havas eső, hózápor, de melegszik is az idő, a hétvégén néhol akár 19 fok is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női kézilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Szerbia 31:23, a magyar csapat kijutott a tokiói olimpiára. Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT-Budakalász 26:21 Az Európai Kajak-Kenu Szövetség Szegednek ítélte a 2024-es gyorsasági Európa-bajnokság rendezési jogát. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79:77 Férfi vízilabda ob I: Metalcom Szentes - OSC 6:20