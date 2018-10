Meleg és esős Mindenszentek várhatóak

Aki teheti már hétköznap ellátogat a temetőbe. A halottak napi hosszú hétvégére most is tömegek készülnek a sírokhoz gyertyát gyújtani.

Nem igen lehet elkerülni a dugót elkerülni, a dugóba sajnos mindenki bele fog kerülni, aki a temető környékére igyekszik. Itt inkább az érdemes megfontolni, hogy korán érdemes elindulni reggel és úgy időzíteni. hogy még világosban haza is érjünk. Ez a legbiztonságosabb időszaka a napnak. Ha pedig dugóba kerültünk, legyünk türelmesek, az a legbiztonságosabb – mondta Óberling József, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy autó helyett érdemesebb inkább a tömegközlekedést választani a hosszúhétvégén. Igaz, a tömeg miatt a buszokon és a parkolókban egyaránt lehet számítani lopásokra és más bűncselekményekre.

A bűnöző az mindig oda megy bűncselekeményt elkövetni, ahol a legkisebb a lebukás kockázata és a legkönnyebben jut a zsákmányhoz. Na most egy rosszul parkoló autóban elhelyezett táska az percek kérdése. Nagyon sokan jönnek-mennek. az az igazság, hogy mit csinál, kinyitja az autót vagy sem. Betöri az ablakot és már el is rohant. – figyelmeztetett a veszélyekre Németh Ágnes az ORFK Bűnügyi Főosztály, Bűnmegelőzési Osztályának osztályvezetője. A sírkertek környékén, ahogy minden évben. úgy most is, polgárőrök segítik a rendőrök munkáját.

Felismerhetők, láthatók, és úgy gondolom, hogy bizalommal lehet fordulni a polgárőrökhöz, ha valakinek valamilyen problémája adódik, akár a parkolással, akár egyéb más dologgal – mondta Pausz Ferenc az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke.

Az időjárás előrejelzés szerint egyébként a hétvégén marad a szokatlanul meleg idő, de helyenként esőre kell számítaniuk a temetők látogatóinak.