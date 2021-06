Méhlegelő után juhlegelőt vizionálnak a fővárosban Karácsonyék

Az oltások tekintetében van egy másfél-két hónapnyi előnyünk a nyugat-európai országokkal szemben, mert hamarabb szereztünk vakcinát, az újranyitásban is elöl vagyunk - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: a veszély nem enyhül és a vírus meg fogja találni azokat, akik nem oltatták be magukat. Egy nap alatt 106 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt 2 idős, krónikus beteg. Már 5 millió 389 ezer embert beoltottak, közülük 4 millió 360 ezren a második adagot is megkapták. Ha növelni tudjuk az átoltottságot és nem jelennek meg olyan vírusmutánsok, amelyek megkerülik az immunválaszt, akkor véglegesen megnyertük ezt a maratoni futást - jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A budapesti dugókért is a kormány a hibás - állítja Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint ugyanis az M0-ás Duna hídjának felújítása miatt sok autós arra kényszerül, hogy bemenjen Dél-Buda és Dél-Pest útjaira. Sokkal kevesebb bosszúságot okozott volna a fővárosiaknak Karácsony Gergely, ha a Lánchíd felújítását már tavaly februárban elkezdték volna - mondta a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági tagja Magyarország élőben című műsorunkban. Wintermantel Zsolt emlékeztetett: a főpolgármester megválasztása előtt még azt ígérte, hogy mindenben egyeztetni fog a városban élőkkel, most mégis olyan döntéseket hoz, amelyek jelentősen megnehezítik a budapestiek mindennapjait. A homoszexuális felvonuláson, a Pride-on való részvételre utasította Gyurcsány Ferenc a Jobbikot és annak elnökét - állítja a párt volt képviselője. Volner János közölte: még mindig rajta van a Jobbik levelezőlistáján, ezért tudja, a DK elnöke ráparancsolt a Jakab Péterre, hogy közösen álljanak ki az LMBTQ tagjai mellett, és együtt demonstrálják a Gyurcsány vezette ellenzéki koalíció egységét. Nem vonja vissza a gyónási titoktartás feloldására vonatkozó javaslatát a DK frakcióvezető-helyettese, bár azt Vadai Ágnes az ATV műsorában elismerte, hogy az indítvány erkölcsi aggályokat vet fel. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közölte: nettó náci javaslat, hogy a DK feloldaná a gyónási titoktartást. Az ellenzéki oldal egy sodródó Magyarországban gondolkodik - mondta Horváth László, a kormánypárt szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. A 2006-os rendőri fellépések következtében sérelmet szenvedett emberek és a rendőrattakok áldozatai közül még mindig vannak, akik nem kaptak kártérítést - mondta az igazságügyi miniszter az Informátor című műsorunkban. Varga Judit közölte: a kormány a korábbi kártérítéseknek megfelelő, fejenként 862 euró kártérítést ajánl fel annak az 53 áldozatnak, akiknek alapvető jogait a Gyurcsány-kormány lábbal tiporta, és a mai napig nem kapták meg az őket megillető jóvátételt. A Lego állami támogatással 53 milliárd forintból bővíti nyíregyházi üzemét - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Gazdasági és biztonsági okok miatt is különösen fontosnak tekinti a kormány a török-magyar együttműködés erősítését - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter miután fogadta a Török Köztársaság kereskedelmi miniszterét Budapesten. Magyarország számára a nemzetiségek államalkotó tényezők, erőforrások és értékek - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Soros György megint Magyarországot sértegeti, most éppen azzal, hogy maffiaállamnak nevezi - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az uniós jog elsőbbsége nincs benne a Lisszaboni Szerződésben - hangsúlyozta Trócsányi László, a Fidesz Európa parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. A magyar kormány 2,2 millió dollárral támogatta annak a keresztény kulturális és szakképzési központnak a felépítését Libanonban, amelyet Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár adott át. Ausztriának jól felfogott érdeke, hogy támogassa a nyugat-balkáni államokat az illegális migráció megfékezésében - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. Már több mint 177,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Hétvégi vesztegzárat hirdettek Lisszabonban és térségében a koronavírus-járvány terjedése miatt. Spanyolországban június 26-tól megszűnik a szabadtéri maszkviselés kötelezettsége - jelentette be Pedro Sánchez kormányfő. Az illetékes belgiumi bíróság az oltóanyagok szerződés szerinti szállítására szólította fel az az AstraZeneca gyógyszergyártót. Az Európai Uniónak fenn kell tartania a párbeszédet Oroszországgal az ukrajnai és a szíriai konfliktust jellemző nézeteltérések ellenére - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár. Felrobbantottak egy katonai teherautót Mianmar legnagyobb városában, Rangunban, a detonáció következtében két ember meghalt, hatan megsebesültek - jelentette a helyi média. Észak-Korea a konfrontációra és a párbeszédre is felkészül az Egyesült Államokkal - idézte Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt a kommunista ország állami hírügynöksége. Oroszország hivatalosan december 18-án fog kilépni a Nyitott Égbolt-szerződésből - jelentette be az orosz külügyminisztérium. Kibertámadás érte a legfontosabb lengyel politikusokat, a lengyel és szövetséges titkosszolgálati elemzések szerint a támadás az Oroszországi Föderáció területéről indult - közölte Jaroslaw Kaczynski lengyel kormányfőhelyettes. Korlátozások nélkül utazhatnak be Horvátországba azok, akik az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ besorolása szerinti zöld jelzésű országok állampolgárai. A Magyarországról érkezők is védettségi igazolás felmutatása nélkül léphetik át a horvát határt. Megnyílik az összes határátkelő Szerbia és Magyarország között jövő szerdán - közölte Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közösségi médiában. Életének 72. évében elhunyt Fehér M. István Széchenyi-díjas filozófus, filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt őrizetbe vettek két embert Szekszárdon. Korrupciógyanú miatt őrizetbe vett a Központi Nyomozó Főügyészség egy rendőri gazdasági vezetőt. Vasárnap délelőtt egy feltételezett robbanótestet emelnek ki a Dunából a honvédségi tűzszerészek, a Lánchíd környékén forgalomkorlátozások lesznek. Labdarúgó-Eb: Svédország - Szlovákia 1:0; Horvátország - Csehország 1:1 A magyar női vízilabda válogatott 14:10-re nyert a kanadai csapat ellen, és bejutott a világliga athéni szuperdöntőjének fináléjába. Nagy Péter kvótát szerzett a tokiói olimpiára, így a magyar súlyemelők közük egyedüliként indulhat az ötkarikás játékokon. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Francia Nagydíj második szabadedzésén.