Megyeri Dávid: Működő ország

Minden magyar élet megvédésére képes a magyar egészségügy - jelentette ki a miniszterelnök a köztelevíziónak adott interjúban. Orbán Viktor elmondta: a kormány célja, hogy fenntartsa Magyarország működőképességét. A kormányfő a biztonsági szabályok betartását is kérte az emberektől. A családok életszínvonalára figyelni kell, ezért a kormány létrehoz egy családügyekért felelős, családokkal foglalkozó tárca nélküli miniszteri posztot - jelentette be a miniszterelnök. 484 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 12 309-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy krónikus beteg, így a halottak száma 637 fő, 4069-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 7603 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Budapest Főváros Kormányhivatalának a Pesti útihoz hasonló vizsgálatot kellene indítani a Kamaraerdei Idősek Otthonában - mondta a Hír Tv-nek Futó Barnabás. Az ügyvéd szerint vizsgálni kell, hogy foglalkozás körében, valamint a gondozási kötelezettséget illetően történt-e mulasztás, ugyanis így akár elkerülhető lenne, hogy megismétlődjön a Pesti úti Idősek Otthonában történt tragédia. Pozitív lett a Pécsi Tudományegyetem gyakorló gimnáziuma egyik 12. évfolyamos diákjának koronavírus-tesztje. Hétfőtől visszavonásig az érintett osztálynak digitális távoktatást rendeltek el. Elvtelenül, egy nyíltan náci jelöltet támogatnak a balliberális pártok a borsodi időközi országgyűlési választáson - jelentette ki az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke. A Színművészeti Egyetemen történt megaláztatásokról számolt be közösségi oldalán Gregor Bernadett. A Jászai Mari-díjas színésznő – aki 1991-től '95-ig járt az intézménybe - arról írt, hogy az SZFE-n válogatott módon, nemiségükben alázták meg a fiatal hallgatókat. Nem lenne baj a modellváltással, mert valóban vannak pénzügyi és infrastruktúrális problémái a Színház és Filmművészeti egyetemnek –ismerte el az intézmény hallgatói önkormányzatának elnöke Informátor című műsorunknak. Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket és továbbra is kiáll a nemzetközi szervezetekben a térség országainak korrekt megítélése mellett - írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Könnygázt vetett be a rendőrség a szigetet elhagyni akaró migránsok ellen Leszboszon, ahol eközben megkezdték a leégett Moria tábort felváltó menekültszállások építését. Szlovénia és Horvátország hajlandó néhány kísérő nélküli gyereket befogadni a tűzvész által elpusztított Leszbosz szigeti Moria táborból. Sebastian Kurz osztrák kancellár megerősítette kormánya álláspontját, hogy Ausztria a politikai nyomás ellenére nem hajlandó embereket befogadni a leégett görögországi Moria migránstáborból. Litvánia elutasította kiskorú migránsok befogadását a leégett görögországi, Leszbosz szigeti befogadótáborból. A fehérorosz biztonsági szervek 32 tüntetőt vettek őrizetbe a pénteki újabb tüntetéseken, közülük 18-at vizsgálati őrizetben tartanak - közölte Olha Csemodanova belügyminisztériumi szóvivő. Már 28,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 920 ezer, a gyógyultaké pedig 19,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, az egy nap alatt elhunytak száma 72 halálos áldozattal nőtt, de új betegből is rekordközeli, több mint 3100-at regisztráltak. Bosznia-Hercegovinában először vettek nyilvántartásba olyan személyt, aki a gyógyulás után ismét megfertőződött az új típusú koronavírussal - közölte a Nezavisne Novine című boszniai napilap. Romániában újabb 1311 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel meghaladta a 102 ezret a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma. Horvátországban felszökött, Szlovéniában pedig továbbra is száz fölött van az új koronavírussal fertőzöttek napi száma. Lengyelországban 603 új koronavírus-fertőzést regisztráltak az elmúlt 24 órában, ezzel az igazolt fertőzöttek száma elérte a 73 650-et. Georgiában az új típusú koronavírus-járvány kezdete óta a legmagasabb napi fertőzésszámot regisztrálták 158 új esettel szombaton, amivel az összes fertőzések száma 2075-re emelkedett. Szeptember 14-től ismét kötelező lesz a kéthetes karantén a Szardíniára utazó olaszok és külföldiek számára a sziget kormányzójának rendelete szerint, amely újból előírja a maszk használatát szabadtéren is. Újraindul az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari óriáscég koronavírus-vakcinájának tesztelési programja, amelyet a héten biztonsági okokból, a teszt egyik résztvevőjének betegsége miatt felfüggesztettek. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus-járvány terjedését a jordániai menekülttáborokban élő szíriaiak körében, akiknél a múlt héten igazolták az első fertőzéses eseteket. Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak, de a vártnál kevesebben voltak. Párizsban mintegy ezer ember tiltakozott, többen összecsaptak a rendőrökkel. Görögország vadászgépeket és hadihajókat vásárol, valamint 15 ezer katonával bővíti hadseregét - jelentette be Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök. Németország és Portugália nagy mennyiségű segélyt szállított légi úton Libanonba, hogy támogassa a közel-keleti állam egészségügyi rendszerét öt héttel a bejrúti kikötőben történt szerencsétlenséget követően. Újraindul az olajkitermelés Líbiában, erről biztosította az Egyesült Államok nagykövetségét az ország keleti vidékeit uraló Líbiai Nemzeti Hadsereg parancsnoka, Halífa Haftar tábornok. Egy ember meghalt egy bevásárlóközpontban történt lövöldözésben az egyesült államokbeli Mishawakában, Indiana állam északi részén. Őrizetbe vettek egy 23 éves férfit, aki a gyanú szerint szombaton Iváncsán elgázolt egy kerékpárost, majd megállás nélkül elhajtott - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt vett őrizetbe a rendőrség három embert, aki prostituáltként dolgoztatott lányokat több megyében - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Női kézilabda BL: CSZKA Moszkva -Győri Audi ETO KC 27:27; FTC-Rail Cargo Hungaria - Rosztov-Don 25:26 Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry-Budafoki MTE 1:0; Diósgyőr-Honvéd 2:4, MOL Fehérvár-Puskás Akadémia 3:1 Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - A-Híd VasasPlaket 9:7 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda-Opten Vasas HC 6:3 Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában. A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíj időmérő edzését.