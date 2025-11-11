Megvonná a 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt politológusa + videó

Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt

Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek

Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért

Menczer Tamás kiemelte, hogy orosz olaj nélkül az üzemanyag ezer forint lenne literenként, valamint orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszorosára növekedne.

Egy maroknyi ember, de Budapesttől Tatabányáig érő kamionsornyi ételt mentenek meg évente. A RADAR a 20 éves Magyar Élelmiszerbank sikerét vizsgálja.

