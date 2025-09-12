Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Megosztás itt:

Pintér Ferenc alezredes szerint Ruszin-Szendi amorális személyiség aki folyamatosan súlyosan megszegte a szabályokat. Most játssza a morál bajnokát az ország nyilvánossága előtt, amire neki semmiféle alapja nincsen, fogalmazott egykori főnökéről az alezredes.

Pintér Ferenc hozzátette: "Folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, mást küldött be maga helyett orvosi vizsgálatokra, például az ejtőernyős vizsgán(!). Még véletlenül sem a katonai becsületet, a "minőséget" képviselte. Szó szerint demoralizálta a honvédséget."

Aztán még ennél is súlyosabb állítások hangzottak el. Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi mindenkit megpróbált lefizetni, mert szerinte "mindenkinek megvan a maga ára". Aki ellent mondott neki vagy kritikus véleményt fogalmazott meg az kicsinálta.

Az interjúban arról is beszélt Pintér Ferenc, hogy a volt vezérkari főnökre a „rendeltetésellenes joggyakorlás” volt rá jellemző a kezdetektől. A luxusvilláért kizárólag ő egyedül a felelős állította Pintér alezredes, Ruszin-Szendi volt helyettese, Az alezredes hangsúlyozta: ezt ő találta ki magának, hogy ilyen helyen akar lakni, ezt ő magának intézte megtévesztve a politikusokat.

Arcpirítónak nevezte a kierőszakolt luxusvillát. Korábbi helyetteseként biztos benne, hogy a százmilliós költekezést ő maga intézte saját magának.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet