2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Megvannak a 420 milliárdos víziközmű-tender nyertesei

Hír TV

2017. november 17., péntek 07:52, frissítve: péntek 07:53

Eddig mintegy 70 milliárd forintnyi szerződést kötött az állam főként kormányközeli vállalkozásokkal – írja a Magyar Nemzet.

Folyamatosan kerülnek fel a közbeszerzési adatbázisba a 420 milliárdos víziközmű-tender nyertes szerződései - írja a Magyar Nemzet. A legdrágább projektet az a Penta Kft nyerte el, amely fél évvel a májusi határidő után sem tudta befejezni a Bibó-szakkollégium felújítását. Bicskénél a felcsúti polgármester cége és az Euroaszfalt Kft. konzorciuma hat és fél milliárdért végzi el a munkát. Mészárosék Egerben és Gyöngyösön is csatornázhatnak.

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tenderközbeszerzésekMészáros Lőrinc

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