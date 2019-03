Megvan kit jelöl a Jobbik kilépett képviselőjük helyére

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ORBÁN VIKTOR: ARRA KÉREM A MAGYAR EMBEREKET, MENJENEK EL SZAVAZNI ÉS MUTASSUK MEG BRÜSSZELNEK MÁJUS 26-ÁN KOSSUTH RÁDIÓ. A HATÁRVÉDELEM FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTÁK ELÕADÓK A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM BUDAPESTI MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁJÁN VASÁRNAP, A VÁRKERT BAZÁRBAN VASÁRNAP. AUSZTRÁLIA MEGMUTATTA, HOGY A MIGRÁCIÓ MEGÁLLÍTHATÓ MONDTA MARK W.C. HIGGIE KORÁBBI AUSZTRÁL KORMÁNYFÕ A BUDAPESTI MIGRÁCIÓS KONFERENCIÁN. AZBEJ TRISTAN MINISZTERELNÖKSÉGI ÁLLAMTITKÁR: CÉLUNK, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ IS MAGÁÉVÁ TEGYE A HUNGARY HELPS PROGRAMOT MIGRÁCIÓS KONFERENCIA. NÉMETH NORBERTET, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJÉT VÁLASZTOTTÁK MEG POLGÁRMESTERNEK A FEJÉR MEGYEI SZÁRON TARTOTT IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. A FÜGGETLEN MIKLÓS DEZSÕ LÁSZLÓT VÁLASZTOTTÁK MEG A PÉCSHEZ KÖZELI ROMONYA POLGÁRMESTERÉNEK A VASÁRNAPI IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON. AZ MSZP-PÁRBESZÉD A KÖZÖS EP-LISTÁJÁNAK NEGYEDIK HELYÉN SZEREPEL AZ ELSÕ PÁRBESZÉDES POLITIKUS, JÁVOR BENEDEK. KÖZÖS KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI ERNYÕSZERVEZET JÖN LÉTRE A FIDELITAS ÉS AZ IKSZ RÉSZVÉTELÉVEL. AGRÁRMINISZTÉRIUM: MÁR SZÁZEZREN ALÁÍRTÁK A MAGYAR GAZDÁK ÉRDEKÉBEN INDÍTOTT PETÍCIÓT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. TORÓ T. TIBORT, KÉRI FEL AZ ÜGYVEZETÕ ELNÖKI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA CSOMORTÁNYI ISTVÁN, AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT ÚJ ELNÖKE. ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTI AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT ELNÖKÉRÕL TARTOTT SZOMBATI SZAVAZÁST SOÓS SÁNDOR, AZ EGY SZAVAZATTAL ALULMARADT JELÖLT. ROMÁNIA ÁTHELYEZI IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE - JELENTETTE BE VIORICA DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ VASÁRNAP WASHINGTONBAN. AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: MUELLER NEM TALÁLT BIZONYÍTÉKOT, HOGY A TRUMP-KAMPÁNYTÖRZS VAGY MUNKATÁRSAI ÖSSZEJÁTSZOTTAK OROSZOKKAL. TRUMP ÜGYVÉDJE VIZSGÁLATOT KÖVETEL A MUELLER-VIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSÁNAK OKAIRÓL. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. IZRAELI LAKÓHÁZBA CSAPÓDOTT EGY GÁZAI ÖVEZETBÕL KILÕTT RAKÉTA, A TÁMADÁSBAN HAT EMBER MEGSEBESÜLT, KÖZTÜK EGY CSECSEMÕ - KÖZÖLTÉK AZ IZRAELI HATÓSÁGOK. MINTEGY HATVAN NÉMET DZSIHADISTÁT TARTANAK FOGVA SZÍRIÁBAN SPIEGEL. A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER BÍRÁLTA OLASZORSZÁG RÉSZTVÉTELÉT KÍNA VILÁGMÉRETÛ GAZDASÁGI TERVÉBEN. IZRAELI KÜLÜGYMINISZTER: DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK MA JELENTI BE A GOLÁN-FENNSÍK FELETTI IZRAELI FENNHATÓSÁG AMERIKAI ELISMERÉSÉT. A CARACASI VEZETÉS SZERINT GUAIDÓ KABINETFÕNÖKE BÉRGYILKOSOKAT AKART FELFOGADNI MERÉNYLETEKHEZ. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. BAGHÚZ FELSZABADÍATÁSÁVAL GYÕZELMET HIRDETETT AZ ISZLÁM ÁLLAM FELETT KELET-SZÍRIÁBAN AZ AMERIKAI TÁMOGATÁSÚ KURD-ARAB FEGYVERES KOALÍCIÓ. SANA: GÁZTÁMADÁS ÉRT EGY SZÍRIAI TELEPÜLÉST, TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK. TÖBB MINT 400-AN MEGHALTAK ÉS TÖBB MINT 1500-AN MEGSÉRÜLTEK MOZAMBIKBAN AZ IDAI CIKLON PUSZTÍTÁSA MIATT. 134-RE EMELKEDETT A MALI ETNIKAI VÉRENGZÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA - KÖZÖLTE AZ ENSZ. PRAJUTH CSAN-OCSÁNAK, A KATONAI KORMÁNYZAT VEZETÕJÉNEK PÁRTJA ÁLL AZ ELSÕ HELYEN A VASÁRNAPI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON THAIFÖLDÖN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KOCSI ÉS EGY MOTOROS CEGLÉDBERCEL BELTERÜLETÉN, A MOTORT VEZETÕ FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY MOTOROS A HEVES MEGYEI BÁTOR ÉS BÜKKSZÉK KÖZÖTT, A MOTOROS ÉLETÉT VESZTETTE. MEGHALT EGY FÉRFI, AKI AUTÓJÁVAL LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL VASMEGYER ÉS BESZTEREC KÖZÖTT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.