Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó
2025. november 18., kedd 15:41
| Hír TV
A Mandiner arról számolt be, hogy a korábbi MSZP-s képviselő, Vajda Zoltán is pályázott Tisza jelöltnek, viszont minden indoklás nélkül elutasították. A független országgyűlési képviselő ezután közösségi oldalán panaszkodott, hogy minden feltételnek megfelelt, mégsem fogadták el jelentkezését.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a tárca még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya ez év augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.
Az Országgyűlés 112 igen, 56 nem szavazattal hatályában fenntartotta azt a házelnöki döntést, amely alapján Szabó Tímea (Párbeszéd) tiszteletdíja annak egyhavi összegével megegyező mértékben, 3 403 562 forinttal csökken.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek magas száma jól mutatja, a magyar emberek megértették, hogy nagy a tét: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig a magyarokkal akarják megfizettetni.
A Tisza Párt elnöke a Telex műsorában ismét egyértelművé tette, hogy képviselőjelöltjei továbbra sem nyilatkozhatnak, nem tarthatnak nyílt fórumot, és önálló szereplésre sem kapnak engedélyt. A párt kommunikációja minden részletében központi irányítás alatt marad.