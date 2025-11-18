Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok

Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Az Országgyűlés 112 igen, 56 nem szavazattal hatályában fenntartotta azt a házelnöki döntést, amely alapján Szabó Tímea (Párbeszéd) tiszteletdíja annak egyhavi összegével megegyező mértékben, 3 403 562 forinttal csökken.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a tárca még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya ez év augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.

