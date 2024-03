Megvan a Momentum „őszödi beszéde”

Újabb mérföldkőhöz érkezett a baloldal a Momentum egyik elnökségi tagjának, Hajnal Miklósnak a napokban tett példátlan nyilatkozatával, amely szerint az európai parlamenti képviselőik érdeme, hogy Brüsszel megvonja Magyarországtól az uniós pénzeket.

A Magyar Nemzet cikksorozatot indít, amelyben bemutatják, hogyan ásták alá folyamatosan a magyar érdekeket az uniós intézményekben az ellenzék egyes pártjai és politikusai, illetve milyen konkrét lépéseket tettek a nekünk járó EU-források visszatartásáért.

Évek óta nyilvánvaló, hogy a hazai baloldal – együttműködve nemzetközi elvtársaikkal, a globalista hálózattal – az Európai Unió intézményeiben is Magyarország ellen dolgozik. Arra azonban az utóbbi napokig nem volt példa, hogy ezt a tevékenységüket nyíltan és egészen konkrétan elismerjék. Hétfőn este ez is megtörtént, amikor az ATV-ben Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja – aki korábban a nyilvánosság előtt azt hazudta, hogy közgazdász – azzal büszkélkedett: az ő érdemük, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól.