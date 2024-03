Megvan a bizonyíték, hogy Soros állhatott a guruló dollárok mögött

Mindössze egy – magyar állampolgársággal is rendelkező – személytől származott a 2022-es választások előtt a magyar baloldalhoz becsatornázott közel kétmilliárdos adomány 90 százaléka – derül ki az Action for Democracy vonatkozó pénzügyi beszámolójából. A Mandiner birtokába került dokumentumból az is nyilvánvaló, milyen módszerrel próbálhatták elfedni Korányi Dávidék, hogy szinte teljes egészében a spekuláns támogatásaitól függ a szervezetük működése.

