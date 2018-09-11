2018. szeptember 11.,
kedd, Teodóra napja

Megújulnak a szakrendelők Pest megyében

Hír TV

2018. szeptember 11., kedd 14:58

Az Egészséges Budapest Program a főváros és Pest megye kórházainak és szakrendelőinek a fejlesztését is jelenti. - jelentette ki Cserháti Péter.

A kormány több mint 58 milliárd forintot biztosított 32 közép-magyarországi szakrendelő fejlesztésére, az önkormányzatok tízszázalékos hozzájárulása mellett - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa. Cserháti Péter hozzátette, hogy csak a helyi szakorvosi ellátás tudja nagymértékben tehermentesíteni a nagyobb kórházakat.

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