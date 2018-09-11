Megújulnak a szakrendelők Pest megyében

2018. SZEPTEMBER 11., KEDD
ELKEZDÕDÖTT A VITA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. ORBÁN VIKTOR IS RÉSZT VETT ÉS FELSZÓLALT A STRASBOURGI ÜLÉSEN.
ORBÁN VIKTOR: AZ UNIÓ TÖRTÉNELMÉBEN ELÕSZÖR FORDUL ELÕ, HOGY ELÍTÉLIK A SAJÁT HATÁRÕREIKET.
A SARGENTINI-JELENTÉS VISSZAÉLHETETT A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS AZ ELTE JOGI KARÁNAK NEVÉVEL MAGYAR IDÕK.
AZ EGYETEMEK CÁFOLJÁK, HOGY ÉSZREVÉTELEKET ÉS HOZZÁJÁRULÁSOKAT ADTAK VOLNA JUDITH SARGENTINI MAGYARORSZÁGOT ELMARASZTALÓ JELENTÉSÉHEZ.
KÖZÖS EURÓPAI PARLAMENTI PÁRTCSALÁD ALAPÍTÁSÁT JAVASOLTA AZ OSZTRÁK ALKANCELLÁR ORBÁN VIKTORNAK.
HEINZ-CHRISTIAN STRACHE, A SZABADSÁGPÁRT ELNÖKE FACEBOOK-OLDALÁN HÍVTA MEG ORBÁN VIKTORT ÉS PÁRTJÁT, A FIDESZT KÖZÖS MUNKÁRA.
EGYETÉRT A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZET MEGHOSSZABBÍTÁSÁVAL A HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG.
EMMI: SZERDÁIG IGÉNYELHETÕ AZ ISKOLÁKBAN A MÉHNYAKRÁK ELLENI VÉDÕOLTÁS A 12. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT ÉS 7. OSZTÁLYBA JÁRÓ LÁNYOKNAK.
TÁLLAI ANDRÁS: IDÉN ÉS JÖVÕRE IS VÁRHATÓ NYUGDÍJPRÉMIUM, A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓAN EGÉSZ ÉVBEN 4% FELETT LEHET MAGYAR IDÕK.
AZONNALI, 15-20 SZÁZALÉKOS EMELÉST SÜRGETNEK A FUVAROZÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK.
SZÁLLODASZÖVETSÉG: A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK BÕVÜLÉSE EMELTE A TURISZTIKAI TELJESÍTMÉNYEKET.
58,6 MRD FT-OT BIZTOSÍTOTT A KORMÁNY 32 SZAKRENDELÕ FEJLESZTÉSÉRE EMMI.
KSH: 3,4 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A FOGYASZTÓI ÁRAK AUGUSZTUSBAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST.
4,4 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT IDÉN A KORMÁNY GYEREKEK TÁBOROZTATÁSÁRA KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE, AZ EMMI ÁLLAMTITKÁRA.
AZ EURÓPAI PARLAMENT MA VITÁZIK ÉS SZAVAZ A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL.
A TARTÓZKODÁS NEM SZÁMÍT LEADOTT SZAVAZATNAK A SARGENTINI-JELENTÉS EURÓPAI PARLAMENTI VOKSOLÁSÁN.
VESZÉLYHELYZETET HIRDETTEK ZIMBABWÉBAN A KOLERAJÁRVÁNY MIATT: HÚSZ EMBER MEGHALT, KÉTEZER MEGBETEGEDETT.
SZAKADÉKBA ZUHANT EGY BUSZ INDIÁBAN, LEGKEVESEBB 43 EMBER MEGHALT.
ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT AFGANISZTÁNBAN EGY AUTÓPÁLYÁN, TÜNTETÕK TÖMEGÉBEN, A TÁMADÁSBAN 22 EMBER MEGHALT, 23 MEGSEBESÜLT.
A PALESZTINOK NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK EGY CISZJORDÁNIAI BEDUIN FALU ÁTTELEPÍTÉSE MIATT.
MEGKEZDÕDÖTT AZ OROSZ TÁVOL-KELETEN AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK LEGNAGYOBB HADGYAKORLATA, A VOSZTOK-2018.
ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ NÉGYNAPOS LÁTOGATÁSRA SAN FRANCISCÓBA UTAZIK, AHOL FELSZÓLAL EGY KLÍMAKONFERENCIÁN.
53 BEVÁNDORLÓT TALÁLTAK A ROMÁN HATÁRRENDÉSZEK A NAGYLAKI ORSZÁGÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEN, EGY ROMÁN RENDSZÁMÚ TEHERAUTÓBAN.
VIZSGÁLATOT KÉRNEK A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN.
175 POLITIKUST GYILKOLTAK MEG EGY ÉV ALATT MEXIKÓBAN, ÉS 850 ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYT KÖVETTEK EL POLITIKUSOK ELLEN.
105 FOGOLY SZÖKÖTT MEG EGY BÖRTÖNBÕL ÉSZAK-BRAZÍLIÁBAN, MIUTÁN ISMERETLENEK BEROBBANTOTTÁK A FÕBEJÁRATOT.
ELFOGTÁK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFIT.
AZ OSZTRÁK RENDÕRÖK EGY FRANKFURTBA TARTÓ VONATON IGAZOLTATTÁK, MAJD LETARTÓZTATTÁK.
AZ AFGÁN FÉRFI JELENLEG KIADATÁSI ÕRIZETBEN VAN.
A BRFK VISSZAVONTA A KORÁBBAN KITÛZÖTT EGYMILLIÓ FORINTOS NYOMRAVEZETÕI DÍJAT.
JOGERÕSEN 10 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZT A 49 ÉVES MEZÕHEGYESI FÉRFIT, AKI TAVALY TAVASSZAL MEGÖLTE ÉLETTÁRSÁT.
TÛZ ÜTÖTT KI EGY LAKÁSBAN A VIII. KERÜLETBEN, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET TALÁLTAK, ÉS EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
92 TACSKÓT TARTOTTAK NEM MEGFELELÕ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT BARCSON, A RENDÕRSÉG ÁLLATKÍNZÁS BÛNTETTE MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁST.
ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT AZ A 29 ÉS 34 ÉVES FÉRFI, AKIK SZOMBAT HAJNALBAN HALÁLRA VERTEK EGY FIATAL BORÁSZT BADACSONYBAN.
NÉGY FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA SZERDÁTÓL, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZIK.