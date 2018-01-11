2018. január 11.,
csütörtök, Ágota napja

Megújul a NAV egyik székháza

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2018. január 11., csütörtök 12:12, frissítve: csütörtök 13:06

Csaknem 2,5 milliárd forintért újítják fel az adóhatóság újlipótvárosi irodaházát.

A megbízást a Fehérép Kft. nyerte el, a céget négy ajánlattevő közül választották ki. A cég az egyik kormánykedvenc építőipari vállalkozással tartozik azonos érdekkörbe. A Fehérép Kft. alvállalkozóként vesz részt abban a kétszázmilliárd forintos keretösszegű üzletben, amelyben középületeket szigetelnek uniós támogatásból.

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