Megújul a János kórház 2022-re

2022-re elkészül az észak-budapesti súlyponti kórház a Szent János kórház felújításával, újjáépítésével - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely szerint a kormány a múlt héten döntött erről és már elkülönítettek 495 millió forintot a tervezésére. A százhúsz éves intézmény fejlesztésére azért van szükség, mert az épület nagyon rossz állapotban van, viszont 126 település ellátásáért felelős. A pénzügyminiszter pedig további egészségügyi intézményfejlesztéseket is bejelentett.

Már öt éve is ütött-kopott állapotban voltak a Szent János kórház ablakai a neurológiai osztályon. Forrás azonban nem volt a 120 éves épület felújítására, pedig évente 40 ezer fekvő és négyszázezer járóbeteget látnak el a környező 126 településről.

Ez gyakorlatilag a középső résznek az újjáépítését jelenti, azt jelenti, hogy a jelenlegi Kútvölgyi szakrendelő is minél nagyobb szerepet kap a betegellátásban és azt is jelenti, hogy a jelenlegi felső részen a János Kórháznak az rehabilitációs részként továbbra is megmarad. Ami az aktív ágyakat illeti egy több, mint ötszáz ágyas kórházról beszélünk

A centrumban minden osztálynak lesz helye, így a szülészetnek, belgyógyászatnak, sebészetnek is, de ezeken kívül lesz gyerek és sürgősségi osztály is.

A most is szakrendelőként működő úgynevezett lepényben alakul majd ki az észak és közép budai szakrendelő, és a kettőt köti össze egy olyan épület, amelyik a közös diagnosztikai hátteret nyújtja, hiszen az a jó, ha egy diagnosztika szolgálja ki a a szakrendelőt és a fekvőbeteg ellátást is – mondta Pokorni Zoltán Hegyvidék polgármestere. A pénzügyminiszter szerint a fejlesztések itt nem állnak meg a fővárosban. Varga Mihály