Megújul a balatoni halállomány

Megkezdődött az őszi haltelepítés a Balatonon, ami várhatóan karácsonyig tart. A halgazdálkodási társaság most két és háromnyaras pontyokat enged a tóba. A nonprofit vállalatnak évente 300 tonna pontyot kötelező a Balatonba telepíteni.

Ha kongatják a csónak alját, jelenti hagyományosan az ébresztőt a halaknak. Megkezdődött ugyanis a lehalászás a balatonlelle-irmapusztai tógazdaságban. Itt termelik meg azoknak a halaknak a döntő részét, melyeket aztán a Balatonba telepítenek.

„Az első mozzanat az, hogy leeresztjük a halastavakról a vizet, a halakat pedig becsalogatjuk ebbe a nagy halágyba, ami mögöttem látható, ezt követően bekészítjük a halak mögé a hálót, és végighúzzuk őket a halágyon. Miután végigértünk, igyekszünk minél gyorsabban kiemelni a háló alját, ezt követően létrejön a tanya, amiből először a süllőt szedjük le.” – nyilatkozta Fodor Ferenc haltermelési igazgató Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ezt követően kiemelik a többi halat is, amit szétválogatnak fajonként. Ezúttal csak a két és háromnyaras pontyok kerültek fel a halszállító autóra.

„300 tonna az éves telepítési kötelezettségünk pontyból, ezt tavaly, tavalyelőtt is túlléptük, és idei évben is túl fogjuk lépni, a becslések a próbahalászatok eredményei azt mutatják, hogy lényegesen több halunk lesz annál, amit vártunk, tehát pluszba is fog jutni a Balatonba hal.” – mondta el Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Évközben már 71 tonna pontyot telepítettek a Balatonba, sőt tavasszal csukát, balint, kősüllőt és compót is eresztettek a tóba. A süllőre illetve a többi pontyra is sor kerül karácsonyig.

A Balatonnál 30 helyen telepítenek pontyot az év során, hogy a tóba mindenhol egyenlő arányban jusson a halból. Pontyot azért kell telepíteni, hogy pótolják a horgászok által kifogott mennyiséget. Tavaly 85 ezer horgászjegyet adtak el, 10%-kal többet mint előző évben.

„A panaszokat is halljuk, ami elsősorban a helyek hiányára utal, ezért próbálunk lobbizni a vízparti önkormányzatoknál, hogy a strandokat használhassák a horgászok, például most az őszi időszakban nagyon sok strandot bezárnak a horgászok elől, szeretnénk elérni azt, hogy ez ne legyen, amíg ez a legjobb horgászidőszak, tudjanak kimenni a horgászok is ezekre a strandokra.” – tájékoztatott Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője.

A balatoni haltelepítések mindig nyilvánosak, a pontos időpontokat és a helyszínt is előre jelzik a halgazdálkodás honlapján.