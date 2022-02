Megtörte a jeget Janicsák Veca férje, jól ki is osztotta az énekesnőt

Megosztás itt:

Köztudott, hogy Janicsák Veca és férje, Ladányi Jancsó Ábel elválnak azután, hogy 2017-ben örök hűséget fogadtak egymásnak. Veca titokban megküzdött komoly betegségével, majd úgy döntött, véget vet a házasságának, amely már korábban is került hullámvölgybe. Amikor a gyermekük másfél éves volt, különváltak, de nem akarták elengedni egymást, és még pártera­peuta segítségét is kérték, hogy megmentsék a szerelmüket. Akkor sikerrel jártak, ám úgy tűnik, most nem volt visszaút. Ábel napokig hallgatott Veca bejelentését követően, most viszont tisztázott mindent.

„Azt tartottam volna korrektnek, ha a feleségem tájékoztat a cikk tartalmáról és konzultál velem, mielőtt kijön, ha már úgy érezte, meg kell ezt osztania a világgal. Szomorú, hogy előrébb való volt neki a cikk időzítése a videóklipje népszerűsítéséhez, amikor ilyen súlyos témákról nyilatkozott, mint a betegsége, a válásunk és a gyermekünk" – kezdte a Blikknek Ábel.

A férfi 2012 óta alkotott párt az énekesnővel. Ábel most bízik benne, hogy kapcsolatuk megromlása nem okoz majd törést hatéves kislányuk, Emma életében. Veca korábban arról beszélt, hogy a válás után a gyermeküket ő neveli majd, ahogy ő és nővére is az édesanyjuknál maradt az énekesnő szüleinek válása után. Ábel szeretne minél több időt tölteni a kislány mellett, kivenni a részét annak nevelésből.

„Papíron még nem váltunk el, és szeretném, ha Veca tudomásul venné, hogy a kislányunknak apukája is van, akinek ugyanolyan jogai vannak, mint neki" – szögezte le Ladányi Jancsó Ábel. „A jövőben sem kell egyedül nevelnie a gyermekünket, mert a válás után is Emma életének ugyanolyan szerves része szeretnék lenni."

