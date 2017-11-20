2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Megtizedelte a szarvasgombatermést az időjárás

Hír TV

2017. november 20., hétfő 09:44, frissítve: hétfő 10:05

A tavalyi mennyiség csupán harmadát tudták begyűjteni az aszályos időjárás miatt idén a szarvasgomba-termesztők.

A Magyar Nemzet azt írja, a közepes minőségű szarvasgomba kilójáért 60-90 ezer forintot fizetnek. A magyar szarvasgombát elsősorban Nyugat-Európa vásárolja fel, de a világ számos pontjára szállítanak az értékes áruból.

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szarvasgomba

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