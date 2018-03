Megteltek a balatoni szállodák

A négynapos szabadságot sokan töltik a tónál annak ellenére, hogy nem mondható tavasziasnak az időjárás. A wellness részlegek ilyenkor mindenhol népszerűek, de van ahol március 15-i tematikájú programokkal is készültek.

Nem tartotta vissza a rossz idő a vendégeket, a balatoni szállodákban már hetekkel korábban lefoglalták a szobák nagy részét erre az időszakra.

– Az elmúlt esztendőkben talán sikerült a tavaszi vendégfogadás hagyományait is megteremteni a Balatonnál. Egyre több szolgáltató tart ebben az időszakban nyitva, és egyre jobb szolgáltatások, egyre jobb programok elérhetőek eben az időszakban is, nyitva van a balatoni bobpálya vagy éppen a veszprémi állatkert, nyitnak a kalandparkok, nyitnak az éttermek, én azt gondolom, hogy a Balaton csodálatos célpont lehet ezen a hosszú hétvégén is – mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Ebben a zamárdi szállodában egész hétvégén forradalmi volt a hangulat, a nemzeti ünnepet táncházzal, kézműves foglalkozásokkal is megidézték.

– Március 15-én igyekeztünk ugye a Pilvax kávéház hangulattal készülni, úgyhogy a Pilvax kávéházi hangulatban lehet kávézni, és gyakorlatilag ezt majd egy barista segítségével még közelebbről még szakmaibban meg is lehet élni – fogalmazott Kiss Annamária, a Hotel Wellamarin Zamárdi értékesítési- és marketingvezetője.

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a vendégéjszakák száma a Balatonnál. 2018 első hónapjai is hasonló tendenciát mutatnak. A szakemberek szerint idén a sok hosszú hétvége is növelni fogja a szállodák forgalmát.