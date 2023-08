Megtartották az Egri Főegyházmegye tanévnyitóját

Megosztás itt:

Szükség van az Isten kegyelmi adományaira. Ezért is volt fontos az elmúlt tanévben, hogy figyelmünk középpontjába a szentmisét állítottuk. A szent mise a család erőforrása és a szentmise az iskola erőforrása is. Ezért is olyan fontos kedves pedagógus testvérek, hogy jó példát tudjunk adni a fiataloknak – hangsúlyozta Ternyák Csaba egri érsek.

Az ünnepségen átadták a Szent Gellért-díjakat is. Az elismerést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy elismerhessék a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő szakmai munkát.