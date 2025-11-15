Megtartotta 22. kongresszusát a Fidelitas + videó

Megosztás itt:

A Fidelitas elnöke elmondta: egy magyar fiatal nem akar háborúba menni, főleg ha ahhoz semmi köze Magyarországnak. A miniszterelnök politikai igazgatója pedig hangsúlyozta: Brüsszel már készen áll a háborúra, nem lehet engedni, hogy elhurcolják a magyarokat.

A Tisza párt vissza akarja állítani sorkatonaságot, a magyar fiatalok ebből nem kérnek - jelentette ki a Fidelitas elnöke. Mohácsy István elmondta: már húszezren aláírták a 'Nem a kötelező sorkatonaságra!' petíciójukat, mert megértették a magyarok mekkora veszélyt rejt az Orosz-Ukrán konfliktus. Az elnök hangsúlyozta, nem akar egy fiatal sem meghalni más háborújáért.