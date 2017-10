Megtartja premierjét a Magyar Állami Operaház

A Magyar Állami Operaház minden károkozó szándék ellenére megtartja A hugenották szombati premierjét, várja közönségét az Erkel Színházba, és méltón ünnepli meg a reformáció 500. évfordulóját – így reagált az intézmény vezetése arra a bejelentésre, hogy művészek sztrájkba lépnének ma délután a márciusban megszüntetett kollektív szerződés miatt. Az operaházi dolgozók érdekképviseletének elnöke azt állítja, az intézmény vezetője háromszoros közreműködői díjat ajánlott a fellépőknek a biztonságos premierért.

„Sajnos nincs ok arra egyelőre, hogy a sztrájkfelhívás visszavonásra kerüljön. Hat órakor kezdődik, nyilván előtte odamegyünk, meglátjuk, hogy mi fog történni. Tehát ő azt mondta, hogy akár egy zongorával is, és akkor is, ha neki kell a függönyt ki-be húzni, az előadást megtartják. Az énekesek azok egyébként nem közalkalmazottak, a szólisták megbízásos jogviszonnyal közreműködnek. Ha havonta 170 M Ft van a kollektív szerződésben, és azt elosztjuk az operaház közalkalmazotti létszámával, azok jön ki az a 130 ezer Ft/fő átlagos, átlagos jövedelemcsökkenés. Ha a kollektív szerződés megszűnik, akkor ez az összeg is elveszik. A főigazgató ezeket a juttatásokat begyűjtötte egy nagy kalapba, ebből a kalapból oda-oda dob, ami éppen neki szükséges. Ez bármikor visszavonható, hiszen nincs egy szerződéses kötelem ebben. Mint ahogy most erre az előadásra felkínálta a háromszoros közreműködői díjat a fellépők számára” – nyilatkozta Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.