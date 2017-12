Megtalálták a kiskaput, tovább titkolózhat Gyutai

Az ígéretek ellenére nem hozza nyilvánosságra a Miniszterelnökség a Várkert Bazárt is felújító testvércégek átvilágítását. A több mint hétmilliárd forintot felemésztő projekt vezetője ellen nyomozás is indult, ugyanis azontúl, hogy jóval áron alul bérelt lakásokat az államtól a Várban, további visszaélések is megjelentek a sajtóban. Gyutai Csaba mindezek ellenére a helyén maradhatott, és a jövőben negyvenmilliárd forint állami és EU-s pénz felett rendelkezhet.