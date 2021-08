Megtalálták a kábítószert a körzeti megbízottak

59 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, 3 beteg elhunyt. A beoltottak száma 5 632 428, közülük 5 462 987 fő már a második oltását is megkapta. Továbbra is hallgat botrányos cég-ügyével kapcsolatban Cseh Katalin, és pártja sem foglalkozik az esettel. Az ellenzéknek nem kell foglalkoznia a Cseh Katalint ért vádakkal - így reagált a Magyarország élőben című műsorunkban Mesterházy Attila arra, hogy a baloldal miért nem szólal meg a momentumos politikus cégügyei miatt. Az MSZP parlamenti képviselője szerint Cseh Katalin a Fidesz lejáratókampányának az áldozata, ahogy Dobrev Klára, Jakab Péter vagy Karácsony Gergely. A baloldalon semminek nincsen következménye – így kommentálta a Mediaworks Hírcentrumának a Fidesz kommunikációs igazgatója a Cseh Katalin körüli botrányt. Karácsony Gergely miniszterelnökként is folytatná a migránsokat befogadó politikát. A főpolgármester erről a Die Zeit nevű német liberális lapnak nyilatkozott beismerve, hogy mindez a kampányában nem szerepel majd. Pedofil gyilkosság ügyében nyomozhatnak egy volt jobbikos politikus ellen – írja az Origo. Túljutott a válságon a munkaerőpiac: a KSH múlt heti adatai szerint a rendszerváltás óta nem dolgoztak ennyien Magyarországon, miután júniusban elérte a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma - írja a Világgazdaság. Jelenleg közel 30 ezer nappali tagozatos diák dolgozik a Nyári diákmunka program támogatásával - mondta Bodó Sándor. Az ITM államtitkára bejelentette, az egyszer már megemelt, így 3,4 milliárd forintos keretet, az élénk érdeklődésre tekintettel, további 250 millió forinttal toldotta meg a kormány. Idén a Magyarország tortája versenyt a Napraforgó, a Magyarország cukormentes tortáját pedig a Beszterce rózsája nyerte. A legnagyobb ünnepsorozattal készül a magyar kormány augusztus 20-ára, több mint 17 rendezvényhelyszínen, több száz program várja az érdeklődőket - jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Az idén eddig már több mint 54 ezer embert fogtak el a határon, és több mint ötszáz embercsempész ellen indult eljárás - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Lövöldözés miatt lezárták a Pentagon épületét, az incidens a létesítményhez tartozó metróállomás peronjánál történt, jelenleg az eset körülményeit vizsgálják. Aláírásgyűjtést indított egy lengyelországi civil szervezet a magyar gyermekvédelmi törvény támogatására, a múlt héten kezdődött, folyamatban lévő akciót keddig több mint négy és fél ezren támogatták. A koronavírus-fertőzöttek száma 199,5 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Meghaladja a 90 százalékot az orosz vakcináknak az új koronavírus delta és delta plusz változatával szembeni hatékonysága - jelentette ki az orosz kutatóintézet vezetője. Szerbiában már most magasabb a delta variánssal fertőzött beteg, mint akik a brit mutációtól betegedtek meg - közölte Branislav Tiodorovic járványügyi szakember. Minden nyolcadik regisztrált fertőzött Montenegróban a turisták közül kerül ki - közölte az ország közegészségügyi intézete. Az Egyesült Államok több mint 110 millió adag oltást szállított több mint 60 országnak Afganisztántól Zambiáig - jelentette be a Fehér Ház. Két San Franciscó-i kórház több száz, többségében beoltott alkalmazottja fertőződött meg koronavírussal júliusban - jelentette az amerikai sajtó. Újabb, 60 napos kilakoltatási moratóriumot hirdetett kedden Joe Biden amerikai elnök kormánya a demokrata párti törvényhozók nyomására, hogy a koronavírus-járvány újabb hulláma közepette megelőzze bérlők millióinak az utcára kerülését. Negyvenegyen haltak meg Mali déli részén kedden egy közúti szerencsétlenségben, amelyben egy árut és piaci munkásokat szállító teherautó autóbusszal ütközött . Tizenhét migránst találtak egy kisteherautóban a rendőrök az M1-es autópályán Győrszentivánnál, a 23 éves román sofőrt elfogták. Vesztegetés gyanúja miatt hallgattak ki egy 45 éves főnővért, miszerint pénzt vett át hozzátartozóktól egy idős asszony kezeléséért, ami a tb keretében ingyenes lett volna – közölte a BRFK. Meteorológiai szolgálat: az idei a legmelegebb nyár 1901 óta. Az Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna negyedikként végzett a női nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyszámában a tokiói olimpián. A magyar női kézilabda-válogatott 26:22-es vereséget szenvedett a norvég csapattól a tokiói olimpia női kézilabdatornájának negyeddöntőjében.