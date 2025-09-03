Megszűnt négy újbudai Tisza-sziget + videó

Megosztás itt:

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2025. szeptember 1-én mind a négy szigetünk működése megszűnik – ezt áll az újbudai Tisza-szigeteket összefogó honlapon megjelentetett közleményben.

Lépésüket azzal indokolták, hogy így tiltakoznak az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmek eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Hozzátették, hogy sajnálják, hogy Magyar Péter álma mára csak az ő álmuk maradt.

Az újbudai Tisza-sziget volt vezetőjétől szerettük volna megtudni, hogy milyen konkrét okok vezettek lépésükhöz, válaszokat azonban nem kaptunk.