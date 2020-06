Megszűnnek a szigorú ellenőrzések a határokon

Alkotmányos kötelezettségünk, hogy felelősséget viseljünk, és ennek megfelelően cselekedjünk azokért a közösségekért, amelyeket a történelem során elszakítottak tőlünk – hangsúlyozta Kövér László a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett: az elmúlt tíz évben a nemzetegyesítésben olyan eredmények születtek, amilyenekre korábban gondolni sem lehetett. Megerősödve jöttünk ki a trianoni döntésből - mondta Orbán Balázs Magyarország élőben című műsorunkban. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette: nincs olyan nemzet, amely egy ilyen tragédiát túl tudna élni, nekünk sikerült. Orbán Balázs ugyanakkor hozzátette, szerinte az ellenzéki politikusok közül nem mindenki érzi át, az országot 100 évvel ezelőtt ért sorstragédiát. Elmarad a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának keddre tervezett ülése, mert Karácsony Gergely főpolgármester új időpont ajánlása nélkül lemondta a korábban közösen kitűzött egyeztetést - közölte Fürjes Balázs államtitkár. Továbbra is kedvező járványügyi helyzet van Magyarországon - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília azonban figyelmeztetett: a járványnak nincs vége, ezért az éberséget fenn kell tartani. Újabb 16 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3970-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 idős, krónikus beteg, ezzel 542-re emelkedett az elhunytak száma, 2245-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1183 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 397 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. 500 ezer forint jutalmat kapnak júliusban azok az egészségügyi dolgozók, akik részt vettek a járvány elleni védekezésben - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: juttatást kapnak az orvosok, az ápolók, asszisztensek, a mentők, a betegszállítók, a takarítók, a háziorvosok, a fogorvosok és védőnők, valamint az orvostanhallgatók is. A kormány 1,2 millió ember számára nyújt olyan támogatást, amely lehetővé teszi munkahelye megtartását vagy pótolja kieső jövedelmét, segíti a jövőre való felkészülését - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Kétszázmilliárd forintos, kedvezményes hitelkeretet nyit a kormány az önkormányzatoknak - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Jogsértő és alaptalan volt a váci önkormányzat áprilisi döntése, amellyel számos önkormányzati dolgozó bérét nullára csökkentették - jelentette ki a térség országgyűlési képviselője. Rétvári Bence hozzátette: a munkaügyi hatóság is kimondta, hogy semmilyen önkormányzat sem vonhatja el a dolgozók bérét ilyen körülmények között. Ezért a váci önkormányzat július 3-ig kap haladékot arra, hogy utólag kifizesse a megkárosítottak munkabérét. Kelengyecsomaggal segített hátrányos helyzetű régióban élő családokat a kormány az ózdi, a salgótarjáni és a bátonyterenyei járásban - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az iskolaőrség célja az elrettentés, visszatartás az iskolai erőszak elkövetésétől, de az iskolaőr szükség esetén kényszerítő intézkedést is foganatosíthat - közölte Horváth László miniszterelnöki megbízott az M1-en. A magyar-fehérorosz politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta Orbán Viktor miniszterelnök Minszkben. Klaus Iohannis román államfő alkotmányossági óvást emelt a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá nyilvánító törvény ellen - tudatta az elnöki hivatal. Bizalmat szavazott a lengyel alsóház a Mateusz Morawiecki vezette kormánynak. A szavazást a miniszterelnök kezdeményezte, aki a lépést az ország stabilizálásának szükségességével, kormánya helyzetének megerősítésével indokolta. A görög hatóságok az év eleje óta hozzávetőleg 14 ezer menedékkérőt szállítottak át a görög szigeteken lévő menekülttáborokból a szárazföldre - közölte a görög bevándorlási és menekültügyi miniszter. Világszerte 6 639 092 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 391 249, a gyógyultaké pedig 2 872 731-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szerbia anyagilag és felszerelésben is felkészült a koronavírus-járvány második hullámára - jelentette ki a szerb államfő, az észak-macedón hatóságok viszont újabb szigorításokat vezetnek be, mert már második napja kiugróan magas az új fertőzöttek száma. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 176 beteg vesztette életét a járvány következtében, eddig összesen 39 904 olyan haláleset történt, amelyet koronavírus-fertőzés okozott. A spanyol lakosság 5,2 százaléka fertőződhetett meg az új koronavírussal - ismertette az átfertőzöttséget vizsgáló országos, reprezentatív kutatás második szakaszának eredményét a nemzeti járványügyi központ. Spanyolországban eddig több mint 240 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járvány 27 133 ember halálát okozta. Oroszországban az elmúlt nap folyamán 8726-tal 449 834-re emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzések száma. Három hónappal meghosszabbítják az egészségügyi vészhelyzetet Peruban. A George Floyd halála miatt tüntetők tízezreinek állampolgári kötelessége a koronavírus-teszt elvégeztetése - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. Nagyszabású menetet tartanak augusztus 28-án Washingtonban George Floyd emlékére - ezt jelentették be a brutális rendőri túlkapás miatt meghalt afroamerikai férfi tiszteletére rendezett megemlékezésen. Szélsőséges agitátorok próbálják megosztani az amerikai társadalmat az afroamerikai George Floyd rendőrök általi meggyilkolása kapcsán - jelentette ki William Barr amerikai igazságügyi miniszter. Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében köszönetet mondott Iránnak egy amerika fogoly elengedéséért, és azt írta, hogy lát lehetőséget a tárgyalásokra. A rendőri erőszak ellen tiltakoztak több százan a mexikói Guadalajarában, ahol hatósági őrizetben halt meg egy fiatal, akit feltehetően a rendőrök agyonvertek. Izraeli harci repülőgépek Libanon felől közelítve mértek csapást katonai célpontokra az északnyugat-szíriai Hama tartományban - közölte a SANA állami hírügynökség. Amerikai hadihajó kelt át a Tajvani-szoroson a Tienanmen téri vérengzés 31. évfordulóján - közölte a tajvani védelmi minisztérium. Ma reggel 8 órától korlátozásmentesen lehet utazni Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába. A határzár alatt átvezető alagutat találtak rendőrök és katonák Mórahalomnál - közölte a rendőrség. Több helyen is az árvízvédelmet javító beruházás zajlik a Tisza alsó szakaszán és a Maroson, a 4 milliárd forintból, uniós támogatással megvalósuló fejlesztések jövő tavaszra készülnek el - közölte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Koronavírus-gyanús dolgozó miatt ideiglenesen bezárták a gödi strandot. A gödi Körkép azt írta: a strandot a teljes fertőtlenítés, valamint a szükséges vizsgálatok elvégzéséig tartják zárva. Kábítószer-kereskedelem miatt indítványozták két férfi letartóztatását, a gyanúsítottak a VII. kerületben árultak kábítószert - közölte a fővárosi főügyészhelyettes. Az FTC-Telekom női labdarúgócsapata 3:2-re legyőzte az MTK Hungáriát a Bajnokok Ligája-indulásért zajló párharc első mérkőzésén. Jean-Michel Aulas, az Olympique Lyon labdarúgóklub elnöke bírósághoz fordult a francia bajnokság idő előtt történt lezárása miatt.